Obtienen JuárezBus y Bowí certificación internacional de calidad en transporte público

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Sistemas BRT de Chihuahua son los únicos en México con reconocimiento de AENOR.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Los sistemas de transporte BRT JuárezBus y Bowí obtuvieron la certificación internacional AENOR en Servicio de Transporte Público de Pasajeros, convirtiéndose en los únicos en México en contar con este reconocimiento.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, informó que esta certificación avala que las rutas troncales cumplen con estándares europeos de calidad, establecidos en la norma UNE-EN 13816, la cual evalúa el servicio con base en la experiencia del usuario y parámetros operativos.

“Este proceso implicó más de un año de trabajo”.

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Las rutas evaluadas incluyen la troncal BRT-1 en la ciudad de Chihuahua, así como las troncales BRT-1, BRT-2 y la pretroncal BRT-3 en Ciudad Juárez.

El funcionario detalló que durante el proceso se analizaron aspectos como estado de unidades, capacitación de operadores, accesibilidad, tiempos de servicio, seguridad, atención al usuario y impacto ambiental, entre otros indicadores clave.

Asimismo, destacó que este reconocimiento forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado para fortalecer el sistema de transporte público y mejorar la movilidad urbana.

La certificación posiciona a Chihuahua como referente nacional en materia de transporte.

Las autoridades estatales señalaron que este logro refleja el compromiso por ofrecer un servicio eficiente, moderno y centrado en las necesidades de las y los usuarios.

Con esta certificación, los sistemas JuárezBus y Bowí se colocan a la vanguardia en estándares de calidad dentro del transporte público en México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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