Noticia Falsa: Decomiso de aeronave vinculada a Alfredo «El Caballo» Lozoya

El reporte señala que la aeronave despegó el día de hoy a las 15:43 del aeropuerto de Guadalajara (GDL).

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Pasado el mediodía de este martes 7 de febrero una nueva nota del mismo digital que hiciera pública la noche anterior el presunto aseguramiento de una aeronave con un cargamento de oro robado vinculando esta con el empresario y político Alfredo Lozoya Santillan, asegura que hacen públicas fotos y matrícula de la avioneta asegurada.

Al cierre de esta publicación, ninguna autoridad ha dado parte, ni ha reconocido haber detenido aeronave alguna con cargamento ilegal de oro en el país, según pudo verificar A Diario Network en las plataformas de prensa de la Fiscalía General de República y a pregunta expresa con fuentes al interior en Jalisco y la Ciudad de México.

La citada publicación del día de hoy refiere la matrícula XB-LLL de la avioneta CESSNA 182RG como la que se encuentra asegurada, nuevamente citando «fuentes extraoficiales», de la misma manera afirma que las fotografía le fueron enviadas a La Opción de Chihuahua.

Sin embargo, A Diario Network pudo comprobar que las fotografías expuestas por La Opción de Chihuahua no son de un hecho reciente como se pretende hacer creer en la nota periodística.

La primera corresponde a una aeronave con matrícula N736ZG, misma que fue obtenida del sitio especializado en venta de aeronaves con Trade A Plane, correspondiendo efectivamente a una aeronave modelo 1979 CESSNA 182RG SKYLINE puesta a la venta por $105,000 USD y ubicada en Lawrenceville, Georgia en los Estados Unidos.

En una revisión adicional sobre los trayectos de vuelo recientes para esta aeronave se confirma que esta matrícula se encuentra efectivamente estacionado en Lawrenceville desde el 8 de Enero de 2023 pasado, según registros del sitio especializado Flightaware.

Las segunda fotografía muestra una captura de pantalla del sitio web, en su versión para móviles, de aircraft.com en la que se puede ver detalle de una aeronave 1981 CESSNA TURBO R182RG SKYLINE declarando, efectivamente, que esta fue importada indefinidamente a México con matrícula XB-LLL.

En la consulta de sus trayectos de vuelo Flightaware lo reporta como aterrizado hace 11 años en Monterrey Nuevo León, proveniente de Puebla desde el domingo 19 de Junio de 2011

El sitio Flight Radar 24, por su parte, muestra entre sus registros la matrícula extrajera N15BE correspondiente a otro CESSNA TR182 TURBO SKYLINE con número de vuelo en territorio nacional XBLLL como el que aterrizó el sábado 4 de febrero pasado a las 13:50 en el aeropuerto de Guadalajara (GDL) proveniente de Durango (DGO), no el domingo como lo lo refiere la multicitada nota.

En adición, el mismo reporte señala que la aeronave despegó este martes 7 de febrero a las 15:43 del aeropuerto de Guadalajara (GDL).

Por su parte, Flightaware para la matrícula N15BE muestra haber sido «vista» cerca de Zapopan, Jalisco, México a las 16:03 CST y a las 16:59 CST cerca de Durango de donde habría partido originalmente el sábado pasado.

El registro de la aeronave manifiesta ser un Cessna 1981 TR182 de ala fija y monomotor con cuatro plazas siendo el propietario Shawn Steven D. con residencia en Leo, Indiana en los Estados Unidos desde el 21 de agosto de 2009. La información fue cotejada con los registros públicos de la Federal Aviation Administration (FAA)

Previo a concluir esta verificación de datos el ex alcalde de Parral, Alfredo Lozoya Santillan, se manifestó abiertamente en un grupo privado de WhatsApp en el que se encuentran miembros de la prensa, funcionarios y políticos del estado:

Esto confirma que solo una mente enferma puede esparcir una noticia de esta índole, que sería ya de gran interés nacional. No es eso lo que me preocupa, lo que en realidad he reflexionado y quiero compartirlo con todo este grupo es lo siguiente:

¿En verdad queremos un periodismo así en nuestro estado? Sin ningún rigor, sin ningún sustento, sin nada más que el interés de ganarse unos pesos….