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La gobernadora afirmó que ha trabajado con secretarios estatales en salud, obras públicas, seguridad e infraestructura para cerrar proyectos de su administración.

Chihuahua Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván respondió a los señalamientos sobre su presunta ausencia pública y aseguró que ha mantenido trabajo con integrantes de su gabinete en temas prioritarios para el cierre de su administración.

Campos Galván sostuvo que durante las últimas semanas ha trabajado con secretarios del Gobierno del Estado en la construcción de una agenda enfocada en vida, familia, salud, infraestructura y seguridad pública.

“No necesita venir uno para su gobierno para estar trabajando”.

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La mandataria estatal señaló que ha sostenido reuniones con el secretario de Salud, así como con los titulares de Hacienda y Obras Públicas, para revisar la ejecución de proyectos de infraestructura programados para este año.

Qué respondió Maru Campos sobre su agenda

Campos Galván afirmó que su administración se encuentra en una etapa de preparación de acciones, al señalar que resta poco más de un año para concluir el periodo de gobierno estatal.

La gobernadora defendió que el trabajo administrativo no depende únicamente de la presencia pública en actos oficiales, sino de la coordinación con las áreas responsables de ejecutar programas, obras y proyectos pendientes.

De acuerdo con su mensaje, el gobierno estatal dará a conocer resultados en los próximos días, entre ellos una visita a Delicias para entregar equipo destinado a corporaciones de seguridad pública.

Qué anunció en materia de seguridad

Campos Galván indicó que su administración mantiene el compromiso de combatir la incidencia delictiva y la inseguridad mediante la entrega de material y equipo para policías estatales y municipales.

La gobernadora criticó al Gobierno Federal por la eliminación de fondos destinados a seguridad pública, al señalar que los recortes han afectado a corporaciones policiales en distintos estados del país.

El posicionamiento se da en medio de cuestionamientos políticos sobre su agenda pública y sobre la estrategia de seguridad en Chihuahua, tema que ha concentrado parte del debate entre el gobierno estatal y actores de Morena.

“Somos un gobierno de la vida, no somos un gobierno de la muerte”.

Campos Galván también vinculó su agenda de gobierno con programas de atención social y de salud, al mencionar que su administración trabaja en acciones relacionadas con la vida y la familia.

La declaración busca responder a señalamientos recientes sobre su ausencia en actos públicos y reuniones institucionales, así como reforzar el mensaje de continuidad en el trabajo del gabinete estatal durante la etapa final del sexenio.