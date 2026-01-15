Movil - LB1A -
    enero 15, 2026 | 16:02
    Mantiene Arturo Medina operativo invernal con entrega de apoyos en la sierra

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El diputado priista reforzó acciones emergentes en la Sierra Tarahumara ante las bajas temperaturas registradas.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, mantiene activo un operativo emergente de atención a familias de municipios serranos, como respuesta a las bajas temperaturas que han impactado de manera significativa a esta región durante el invierno.

    El legislador informó que el despliegue de apoyos inició tras las fuertes nevadas registradas en la Sierra Tarahumara, y que las acciones continuarán con el objetivo de alcanzar al mayor número posible de familias que enfrentan condiciones climáticas extremas.

    El operativo contempla la entrega de ropa de abrigo, cobijas y alimentos, insumos considerados prioritarios para que la población pueda hacer frente a las inclemencias del clima, especialmente en comunidades de difícil acceso.

    Arturo Medina, representante del Distrito 22, el cual abarca una amplia zona de la Sierra Tarahumara, ha mantenido presencia constante en los municipios de la región, mediante un esquema de atención continua que busca cubrir necesidades básicas de la población.

    Además de los apoyos emergentes por temporada invernal, el diputado señaló que se realizan gestiones permanentes en temas de salud, caminos, educación y fortalecimiento cultural, como parte de una estrategia integral de atención a las comunidades serranas.

    El legislador reconoció el respaldo del Gobierno del Estado, que a través del DIF Estatal y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas ha permitido el flujo constante de insumos, particularmente mediante la estrategia Juntos por la Sierra Tarahumara, enfocada en atender a la población más vulnerable.

    Finalmente, Arturo Medina adelantó que continuará con giras de trabajo por los municipios del distrito, con el propósito de brindar atención cercana y oportuna a las comunidades que representa, especialmente durante la temporada de bajas temperaturas.

