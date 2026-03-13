Logran autoridades educativas de Chihuahua acuerdos en USICAMM para fortalecer procesos docentes

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Funcionarios estatales y representantes sindicales revisaron temas de promoción, estructura ocupacional y asignación de horas para docentes.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Autoridades educativas y representantes sindicales de Chihuahua alcanzaron acuerdos con directivos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) durante una reunión de trabajo realizada en instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El encuentro fue encabezado por el secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, y el secretario general de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Eduardo Antonio Zendejas Amparán, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en beneficio del magisterio estatal.

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Durante la reunión se elaboró una minuta de acuerdos que contempla diversos avances para mejorar la operación del servicio educativo en la entidad, particularmente en temas relacionados con la carrera docente y la organización de las plantillas escolares.

Entre los puntos destacados se encuentra la próxima aprobación de la estructura ocupacional, lo que permitirá garantizar la plantilla docente y administrativa en los centros educativos del estado.

Asimismo, se estableció que las categorías que actualmente no estén contempladas dentro de la estructura ocupacional podrán cubrirse de manera temporal, con el propósito de evitar afectaciones o interrupciones en la prestación del servicio educativo.

Durante el encuentro también se abordaron casos relacionados con procesos de promoción, recategorización y asignación de horas adicionales, además de acordarse la revisión de situaciones específicas de docentes derivadas de cambios especiales.

Las autoridades educativas informaron que continuará la gestión para que docentes de distintos niveles educativos puedan participar en el proceso de promoción vertical, tema que será objeto de seguimiento por parte de las instancias involucradas.

En la reunión participaron representantes del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, integrantes de la dirigencia de la Sección 8, así como la directora general de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Teresa de Jesús López Ramírez, junto con funcionarios de la USICAMM responsables de las áreas de admisión y asuntos jurídicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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