Llama Marco Bonilla a jóvenes panistas a movilizarse rumbo al próximo proceso electoral

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El alcalde de Chihuahua participó en el Encuentro Estatal de Acción Juvenil y llamó a defender los gobiernos del PAN

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua y coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla, llamó a jóvenes de Acción Juvenil a participar activamente en la defensa política del estado rumbo al próximo proceso electoral.

Durante su participación en el Encuentro Estatal de Acción Juvenil Chihuahua, Bonilla planteó que la juventud panista tendrá un papel relevante en la organización territorial, la comunicación política y la movilización ciudadana de cara a los retos electorales que enfrentará Acción Nacional.

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Ante jóvenes provenientes de distintos municipios, el alcalde sostuvo que Chihuahua debe mantener gobiernos que, desde su perspectiva, han dado resultados en materia de seguridad, infraestructura y condiciones de desarrollo para las familias.

Bonilla contrastó la situación de Chihuahua capital con la de Ciudad Juárez, al señalar diferencias en materia de seguridad pública e infraestructura urbana. En ese contexto, afirmó que la administración municipal de Chihuahua ha impulsado una estrategia basada en tecnología, patrullaje y proximidad social.

El presidente municipal también destacó que en la capital del estado se han realizado obras de infraestructura con recursos municipales, entre ellas dos puentes ya construidos y un tercero en proceso, como parte de los proyectos impulsados por su administración.

“Debemos defender a Chihuahua, que no caiga en manos de corruptos ni delincuentes. Ustedes, jóvenes, necesitan vivienda, salud y empleo: las mejores condiciones de vida que se merecen”, expresó Bonilla.

En su mensaje, el alcalde llamó a la unidad interna del panismo y pidió a las nuevas generaciones no bajar la participación política, al considerar que en 2027 el PAN buscará mantener su presencia electoral frente a Morena en Chihuahua.

Bonilla hizo referencia al llamado “Verano Caliente”, episodio histórico vinculado con la movilización democrática del PAN en Chihuahua, para señalar que la juventud chihuahuense puede volver a tener un papel activo en la vida política del estado.

Durante el encuentro también participó la gobernadora Maru Campos, quien llamó previamente a la unidad y al trabajo conjunto entre liderazgos panistas, militantes y jóvenes en beneficio de Chihuahua y del país.

El evento formó parte de las actividades del Encuentro Estatal de Acción Juvenil Chihuahua, en el que se reunieron integrantes de la organización juvenil del PAN para abordar temas de participación política, formación ciudadana y organización rumbo a los próximos años.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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