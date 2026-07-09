Llama Lilia Aguilar a preservar la unidad de la 4T rumbo al proceso electoral de 2027

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La dirigente del PT en Chihuahua rechazó condicionamientos en la definición de candidaturas y defendió el método de las encuestas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua y diputada federal, Lilia Aguilar Gil, hizo un llamado a mantener la unidad de las fuerzas que integran la Cuarta Transformación en el estado, al considerar que la definición de candidaturas rumbo al proceso electoral de 2027 debe realizarse mediante mecanismos democráticos y sin condicionamientos entre partidos aliados.

El posicionamiento se produjo luego de las declaraciones atribuidas al dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, respecto a la alianza electoral en Chihuahua y al respaldo al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

“La verdadera fortaleza de la Cuarta Transformación radica en el consenso, las reglas claras y la voluntad del pueblo, no en imposiciones.”

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Aguilar Gil sostuvo que el PT, como partido fundador de la Cuarta Transformación, mantiene su respaldo al método de las encuestas para definir coordinaciones y candidaturas, al considerar que este mecanismo garantiza que las decisiones respondan a la voluntad ciudadana.

La legisladora afirmó que las diferencias entre los partidos que integran la coalición no deben convertirse en factores de división, y llamó a evitar que actores políticos externos influyan en la cohesión del movimiento de cara a los próximos comicios.

“Las legítimas aspiraciones y las diferencias de criterios no deben ser utilizadas como herramientas de división y bajo ninguna circunstancia se debe permitir que el PAN pretenda sembrar discordia o hacer el trabajo sucio que debilite el avance de la transformación.”

Asimismo, señaló que la coalición oficialista en Chihuahua se encuentra en condiciones de competir por el Gobierno del Estado en 2027 y consideró que el bloque debe privilegiar la unidad, el diálogo y el respeto a los procesos internos.

En su mensaje, Aguilar Gil también sostuvo que el PAN enfrenta divisiones internas derivadas de la disputa por espacios políticos, por lo que llamó a las fuerzas de la Cuarta Transformación a responder con cohesión y mantener el enfoque en la construcción de un proyecto común para Ciudad Juárez y el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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