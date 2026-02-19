Movil - LB1A -
febrero 19, 2026 | 15:11
Arranca Tesorería Municipal primera Cruzada Rodante para cobro de predial e infracciones

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Unidad móvil recorrió empresa maquiladora para facilitar pagos sin afectar jornada laboral.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal, a través de la Dirección de Ingresos, puso en operación la primera Cruzada Rodante, un esquema itinerante que permitirá a la ciudadanía realizar el pago del Impuesto Predial e infracciones viales sin acudir a oficinas municipales.

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destinó una unidad tipo van para acercar los servicios de cobro a distintos puntos de la ciudad y facilitar que más contribuyentes regularicen su situación fiscal.

Se trata de una camioneta Ford Transit adaptada como módulo móvil, equipada para recibir pagos y ofrecer los mismos servicios disponibles en las cajas municipales y en las cruzadas organizadas por el Gobierno Municipal.

En su primera jornada, la unidad se instaló en la empresa maquiladora Aptiv, ubicada sobre la avenida Hermanos Escobar, donde trabajadores pudieron realizar sus pagos directamente en el estacionamiento, sin afectar su horario laboral. El módulo operó de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y aplicó descuentos en los pagos efectuados, al igual que en otros eventos municipales.

Romero Aguilar señaló que este esquema responde a la necesidad de muchas personas que, por compromisos laborales, no pueden acudir a las oficinas tradicionales para cubrir sus contribuciones.

La Cruzada Rodante forma parte de la estrategia para ampliar la cobertura de servicios fiscales y facilitar el cumplimiento de obligaciones municipales, ofreciendo incentivos que contribuyen a la economía familiar y fortalecen la recaudación local.

