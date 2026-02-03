Llama Arturo Medina a partidos a elevar el debate político rumbo a 2027

Publicidad - LB2 -

El coordinador del PRI en el Congreso de Chihuahua pidió priorizar propuestas y diálogo frente a la confrontación entre fuerzas políticas.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, llamó a los partidos políticos a mantener la conversación pública en un nivel propositivo y de construcción democrática, de cara al proceso electoral de 2027, y a dejar de lado confrontaciones que, afirmó, no aportan beneficios a la ciudadanía.

El posicionamiento se dio en un contexto de alta confrontación política entre actores de Morena y el PAN, una dinámica que, de acuerdo con el legislador priista, genera incertidumbre y no contribuye a atender las necesidades reales de la población chihuahuense.

“Esta oleada de dimes y diretes, ataques y reacciones solo provoca repulsión en las y los chihuahuenses; no es el escenario político que la gente desea ver rumbo a la contienda de 2027”.

Medina subrayó que los partidos políticos tienen la responsabilidad de representar a la ciudadanía aun cuando no ejercen funciones de gobierno, por lo que consideró que este momento resulta clave para concentrarse en la construcción de plataformas de ideas, propuestas y sinergias que permitan a los votantes contar con opciones claras para el desarrollo del estado.

En ese marco, destacó el trabajo de Alejandro Domínguez, dirigente estatal del PRI, quien recientemente ha recorrido diversas regiones de la entidad promoviendo una dinámica de unidad y diálogo, orientada a fortalecer la participación ciudadana y a generar coincidencias frente a los retos que enfrenta Chihuahua.

El legislador recordó que el Grupo Parlamentario del PRI ha mantenido una estrategia de proximidad constante con la ciudadanía y con sectores estratégicos, lo que, dijo, ha permitido recoger inquietudes reales y demandas sociales que deben traducirse en propuestas legislativas y políticas públicas.

Finalmente, Medina exhortó a la clase política a recuperar los ejercicios de escucha y respeto, y a sustituir la confrontación estéril por mecanismos que fortalezcan el tejido social y la vida democrática del estado.

“El chihuahuense quiere ser escuchado; ya está cansado de escuchar políticos, más aún si todo lo que se escucha son pleitos que rayan en lo circense”.

