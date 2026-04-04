Judicializa Fiscalía Anticorrupción caso contra exrector de la UACH por presunto desvío millonario

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Luis Alberto Fierro enfrenta proceso judicial por manejo de recursos durante su gestión

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informó que fue judicializada la carpeta de investigación en contra del exrector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alberto Fierro Ramírez, por el presunto desvío de 38 millones de pesos durante su administración.

El titular de la dependencia, Abelardo Valenzuela, señaló que el caso ya se encuentra en etapa de audiencias ante la autoridad jurisdiccional, tras haberse integrado los elementos necesarios para sustentar la acusación.

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“El asunto se encuentra en fase de audiencia ante la autoridad jurisdiccional”

De acuerdo con la investigación, los hechos se relacionan con el manejo de recursos públicos durante el periodo 2016-2021, cuando Fierro Ramírez se desempeñó como rector de la institución.

El fiscal precisó que este caso no guarda relación con adeudos a Pensiones Civiles del Estado, sino que corresponde a un expediente distinto dentro de las indagatorias por posibles actos de corrupción.

“La Fiscalía solo presenta casos cuando cuenta con pruebas sólidas”

Las autoridades indicaron que el exrector promovió previamente un amparo, en el contexto de la investigación, ante la posibilidad de una acción judicial en su contra.

La judicialización del caso implica que el proceso entra a una fase en la que un juez analizará las pruebas presentadas por la Fiscalía, para determinar la situación jurídica del imputado.

Este expediente forma parte de las acciones emprendidas por la Fiscalía Anticorrupción para investigar el uso de recursos públicos en administraciones pasadas, en un contexto de mayor escrutinio sobre instituciones del estado.

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