Visitarán estudiantes del Colegio Rayenare el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal

Publicidad - LB2 -

La actividad forma parte del programa “Grandes Exploradores del Museo” impulsado por el IPACULT.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Estudiantes del Colegio Rayenare participarán el próximo 24 de junio en un recorrido educativo por el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal (MAHCH), como parte del programa “Grandes Exploradores del Museo” promovido por el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

La actividad tiene como propósito acercar a niñas, niños y adolescentes al conocimiento de la historia, la arqueología y las expresiones culturales de la región mediante experiencias interactivas dentro de uno de los principales espacios museísticos de la ciudad.

- Publicidad - HP1

El recorrido iniciará a las 10:00 de la mañana y contempla visitas guiadas por las salas permanentes del museo, donde los estudiantes conocerán contenidos relacionados con el patrimonio histórico y cultural del norte de México.

Entre los espacios que recorrerán se encuentran las salas dedicadas a Paquimé, Entorno Natural, Dunas de Samalayuca, Petrograbados, Jornada Mogollón, Entrega de Chamizal y México Prehispánico.

Además, las y los participantes realizarán una visita al jardín del recinto, donde podrán observar réplicas de culturas mesoamericanas y de la antigua ciudad de Paquimé.

Como parte de las actividades complementarias se desarrollará un taller de elaboración de máscaras y una exposición de rocas y piezas arqueológicas pertenecientes al Museo Regional del Valle de Juárez, con el objetivo de ampliar los conocimientos de los asistentes sobre la riqueza cultural de la región.

El programa busca fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante el contacto directo con espacios de aprendizaje que fomenten la observación, la creatividad y el pensamiento crítico.

“Desde el IPACULT buscamos respaldar y fortalecer a las escuelas para que sus alumnas y alumnos tengan la oportunidad de vivir la experiencia de visitar un museo”.

La directora del IPACULT, Ogla Lisset Olivas, destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a complementar la educación académica y promueven una mayor apreciación por el patrimonio cultural de Ciudad Juárez y del país.

El programa “Grandes Exploradores del Museo” forma parte de las estrategias impulsadas por el Gobierno Municipal para acercar el arte, la historia y la cultura a las nuevas generaciones, mediante actividades diseñadas para estimular el aprendizaje y la participación de la comunidad estudiantil.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.