Juárez / El Paso

Visitan cónsules de El Salvador y Guatemala el albergue municipal Felipe Ángeles

Juárez / El Paso

POR Redacción ADN / Agencias
Recorrido busca fortalecer coordinación en atención a personas en movilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Representantes consulares de El Salvador y Guatemala realizaron un recorrido por el albergue municipal Felipe Ángeles, con el objetivo de conocer de manera directa las instalaciones y los servicios que se brindan a personas en situación de movilidad.

El director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes, informó que durante la visita se expuso el trabajo que desarrolla el personal municipal para garantizar una atención integral y digna a la población migrante.

En el recorrido participaron el cónsul general de Guatemala, Carlos Ranferi Gómez López; el asistente administrativo del consulado de El Salvador, Kevin Alberto Ortiz; así como la vicecónsul de Guatemala, Liliana Elizabeth Ché Lim, y la especialista en población migrante en El Salvador, Jaqueline Michelle Alvarado.

Las autoridades municipales presentaron los distintos servicios, programas y acciones que operan de manera cotidiana en el albergue, enfocados en brindar resguardo, orientación y acompañamiento a quienes transitan por la frontera.

González Reyes señaló que la visita permitió fortalecer la coordinación institucional y consolidar canales de colaboración entre el Municipio y las representaciones diplomáticas.

El albergue Felipe Ángeles forma parte de la red de espacios habilitados por el Gobierno Municipal para atender a personas migrantes, en un contexto de movilidad constante en la frontera norte del país.

