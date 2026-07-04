Ve experto oportunidad para Ciudad Juárez ante las nuevas reglas del T-MEC

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Investigador de la UTCJ considera que la revisión anual del tratado genera incertidumbre, pero también abre posibilidades para fortalecer el nearshoring en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La decisión de Estados Unidos de mantener revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en lugar de extender automáticamente su vigencia por 16 años adicionales, representa un nuevo escenario que, aunque genera incertidumbre para la inversión, también puede convertirse en una oportunidad para Ciudad Juárez por su posición estratégica dentro de las cadenas de suministro de Norteamérica, afirmó el economista e investigador de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), Andrés Morales.

El especialista explicó que la postura del presidente estadounidense Donald Trump responde a la intención de conservar un mecanismo permanente de negociación con México y Canadá, sin abandonar el tratado ni asumir los costos económicos que implicaría una salida del acuerdo.

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“Estados Unidos utiliza el T-MEC más como un mecanismo integral de política exterior y de seguridad que como un asunto de carácter comercial”, señaló.

Morales sostuvo que, frente a este panorama, México debe acelerar el aprovechamiento del nearshoring mientras el tratado permanece vigente, diversificar sus mercados de exportación hacia Europa, Asia y Sudamérica, además de atender pendientes en materia energética, laboral y de contenido regional para evitar que cada revisión anual se convierta en un conflicto.

El académico indicó que Ciudad Juárez mantiene una posición privilegiada, al concentrar industrias estratégicas para el mercado estadounidense, como la automotriz, dispositivos médicos, manufactura avanzada, electrónica y logística.

No obstante, advirtió que la revisión anual del T-MEC modificará la forma en que las empresas planean sus inversiones, ya que los proyectos que antes se proyectaban a 15 o 20 años ahora deberán ajustarse a un entorno de mayor incertidumbre jurídica.

A corto plazo, el investigador descartó un impacto inmediato para la economía fronteriza, al considerar que las plantas maquiladoras continuarán exportando y las cadenas de suministro seguirán operando bajo el marco vigente del tratado.

Sin embargo, prevé que a mediano plazo la ciudad enfrente desafíos como un menor crecimiento de la inversión extranjera, mayor competencia entre estados para atraer nuevos proyectos industriales, una selección más rigurosa de inversiones y una mayor presión de Estados Unidos para incrementar el contenido regional en las cadenas productivas.

A pesar de ello, Morales consideró que Ciudad Juárez puede resultar favorecida por la estrategia estadounidense de reducir su dependencia de proveedores asiáticos, gracias a su cercanía con el mercado de Estados Unidos, su infraestructura industrial y el capital humano especializado.

“Son muchas las bondades de Ciudad Juárez para el mercado estadounidense, entre ellas la integración logística con Texas y Nuevo México, el capital humano especializado y los tiempos de entrega que difícilmente podría igualar Asia”, afirmó.

El especialista señaló que para aprovechar esta coyuntura será necesario fortalecer el cumplimiento regulatorio, ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas, desarrollar talento especializado, ampliar la infraestructura energética y garantizar cadenas de suministro eficientes.

Morales concluyó que el nuevo esquema del T-MEC transforma al tratado en una herramienta que trasciende lo comercial y adquiere un peso político y geoestratégico, escenario en el que Ciudad Juárez cuenta con condiciones para consolidarse como uno de los principales polos industriales de Norteamérica si logra responder a las nuevas exigencias del mercado.