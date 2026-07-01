Advierte Bloque Empresarial Fronterizo que revisiones anuales del T-MEC prolongarán la incertidumbre para la inversión

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El organismo pidió impulsar una política industrial que fortalezca a las pequeñas y medianas empresas mexicanas para aprovechar la regionalización del comercio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente del Bloque Empresarial Fronterizo, Thor Salayandia, afirmó que la decisión de mantener revisiones anuales al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) brinda continuidad al acuerdo comercial, pero prolonga un escenario de incertidumbre que mantiene frenados diversos proyectos de inversión, particularmente en la frontera norte.

El dirigente empresarial señaló que el sector industrial esperaba con expectativa la definición del Gobierno de Estados Unidos sobre el futuro del tratado y consideró positivo que el T-MEC continúe vigente, aunque advirtió que la revisión anual obligará a las empresas a operar bajo un entorno de incertidumbre permanente.

“Mañana la manufactura seguirá operando con normalidad. Sin embargo, también mantiene un ambiente de incertidumbre que sigue frenando proyectos de inversión”, expresó.

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Salayandia sostuvo que desde enero de 2025, con el inicio de la nueva administración del presidente Donald Trump y el anuncio de nuevos aranceles, la llegada de inversiones a la región fronteriza comenzó a desacelerarse, situación que, dijo, continúa afectando al sector industrial.

El empresario consideró que este nuevo escenario debe aprovecharse para fortalecer a las pequeñas y medianas empresas nacionales mediante una política industrial que impulse la sustitución de importaciones provenientes de países asiáticos.

“Muchos insumos que hoy llegan desde China, Taiwán, India y otros países de Asia deberían comenzar a producirse en México”, afirmó.

En ese sentido, planteó que el Gobierno federal implemente estímulos fiscales, esquemas de financiamiento, programas de productividad, modernización tecnológica y una Ley de Proveeduría que permita incrementar la participación de empresas mexicanas en las cadenas de suministro de la industria manufacturera.

El presidente del Bloque Empresarial Fronterizo advirtió que actualmente existe una contradicción en el desempeño económico nacional, ya que durante los primeros cuatro meses de 2026 las exportaciones crecieron más de 24 por ciento, mientras la industria mexicana registró una caída de 1.4 por ciento.

Explicó que este comportamiento refleja que buena parte de las exportaciones son realizadas por empresas extranjeras instaladas en México, mientras las pequeñas y medianas industrias nacionales continúan sin integrarse plenamente a las cadenas productivas.

Finalmente, Salayandia afirmó que el nuevo contexto comercial confirma el cambio de un modelo de globalización hacia uno de regionalización, por lo que llamó a las cámaras empresariales y organismos industriales a impulsar conjuntamente una agenda que fortalezca las capacidades productivas nacionales y permita aprovechar las oportunidades del mercado de América del Norte.