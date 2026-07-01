Llama Concanaco a defender el T-MEC con unidad, estrategia y firmeza

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El organismo empresarial respaldó al Gobierno de México y afirmó que el tratado mantiene su vigencia, por lo que pidió privilegiar la defensa de las MiPyMEs y la economía regional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) hizo un llamado a que México enfrente la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con unidad, estrategia y sustento técnico, al considerar que la certidumbre jurídica del acuerdo es fundamental para proteger a las empresas familiares y el empleo en América del Norte.

El organismo empresarial señaló que el inicio de la revisión del acuerdo comercial no representa el fin del tratado, ya que el propio mecanismo establece que, en caso de no acordarse una prórroga inmediata, el T-MEC continuará vigente durante los próximos 10 años, periodo en el que podrán realizarse revisiones anuales.

“Hay que decirlo con responsabilidad: la certidumbre fue negociada desde el origen del T-MEC. El tratado no queda al ánimo de un día ni de una administración”, afirmó el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre.

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La Confederación sostuvo que México debe acudir a este proceso con una postura firme, basada en análisis técnico y en el respeto a los mecanismos legales previstos en el propio tratado, al advertir que cualquier modificación de fondo deberá seguir los procedimientos legislativos correspondientes en los tres países.

El organismo explicó que, si bien pueden discutirse ajustes operativos dentro de la Comisión de Libre Comercio, los cambios que alteren compromisos, reduzcan beneficios o establezcan medidas discriminatorias contra México no pueden imponerse de manera unilateral.

Asimismo, recordó que el tratado contempla mecanismos de solución de controversias, consultas y paneles internacionales para atender posibles incumplimientos, además de la posibilidad de suspender beneficios comerciales cuando alguna de las partes viole los compromisos pactados.

“México debe negociar con firmeza, estrategia apoyada en análisis técnico y con plena defensa de sus derechos”, expresó De la Torre.

Concanaco Servytur manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al equipo negociador mexicano, al considerar que la defensa del acuerdo requiere la participación coordinada entre el Gobierno federal y el sector empresarial, como ocurrió durante la negociación original del tratado.

El organismo destacó que la revisión del T-MEC debe incorporar no solo a las grandes industrias, sino también a los sectores de comercio, servicios, turismo, logística, transporte, hospedaje, importación y exportación, que forman parte de la integración económica de América del Norte y generan una parte importante del empleo formal en México.

Finalmente, la Confederación sostuvo que la revisión del acuerdo comercial debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la competitividad regional, sin permitir retrocesos que afecten a las empresas familiares, al comercio y a la prosperidad compartida entre México, Estados Unidos y Canadá.