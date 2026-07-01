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T-MEC

Pide Concanaco que revisión del T-MEC beneficie a las empresas familiares

Economía

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff
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La Confederación planteó que el proceso fortalezca a las MiPyMEs con menos regulación, mayor integración regional y mejores condiciones para competir.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) llamó a que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se traduzca en beneficios concretos para las micro, pequeñas y medianas empresas, al considerar que representan la base del empleo formal y del desarrollo económico del país.

A un día del inicio del proceso de revisión del acuerdo comercial, el organismo sostuvo que el éxito de esta etapa no debe medirse únicamente por los acuerdos entre los tres gobiernos, sino por las oportunidades que genere para millones de negocios familiares dedicados al comercio, los servicios y el turismo.

“Un tratado comercial será exitoso en la medida en que sus beneficios lleguen a quienes levantan cada mañana la cortina de su negocio y hacen posible el crecimiento de México”, señaló Octavio de la Torre Stéffano, presidente de Concanaco Servytur.

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La Confederación destacó que estos sectores generan más del 60 por ciento del empleo formal en México, por lo que consideró indispensable que la revisión del T-MEC facilite el comercio, reduzca la carga regulatoria, fortalezca la proveeduría nacional y permita que un mayor número de MiPyMEs se integren a las cadenas de valor de América del Norte.

El organismo señaló que las condiciones actuales de competitividad requieren algo más que precios atractivos, pues las empresas necesitan reglas claras, procesos ágiles, infraestructura eficiente, digitalización, seguridad jurídica y una logística que facilite el acceso a nuevos mercados.

Concanaco Servytur añadió que fortalecer a las empresas familiares también impulsa el crecimiento económico de las comunidades, ya que su expansión genera empleo, incrementa el consumo y favorece el desarrollo regional.

“Comercio, servicios y turismo representan más del 60% del empleo formal del país”, destacó la Confederación al reiterar que la revisión del tratado debe colocar a las empresas familiares en el centro de la agenda comercial.

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