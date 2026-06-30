Tumba Corte Suprema decreto de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento

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El fallo mantiene vigente la protección constitucional de la Decimocuarta Enmienda y frena la orden ejecutiva promovida por el presidente estadounidense.

El Paso, Texas (ADN/Staff) – La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que buscaba eliminar la ciudadanía automática para hijos de personas indocumentadas nacidos en territorio estadounidense, al ratificar la vigencia de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

La resolución fue celebrada por la Procuraduría del Condado de El Paso, que participó en el litigio mediante un escrito amicus curiae para impugnar el decreto presidencial al considerar que contravenía tanto la Constitución como la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

“Este fallo representa una importante victoria para el estado de derecho y los principios constitucionales que definen a nuestra nación.”

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Con la decisión, la Corte mantiene el principio de ciudadanía por nacimiento, vigente desde hace más de un siglo, por lo que todos los menores nacidos en Estados Unidos continuarán obteniendo automáticamente la nacionalidad estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

El Condado de El Paso señaló que el fallo también evita la creación de nuevos mecanismos de verificación de ciudadanía y elimina el riesgo de imponer cargas administrativas y financieras adicionales a los gobiernos locales. Asimismo, las actas de nacimiento seguirán siendo el documento válido para acreditar la ciudadanía.

“La decisión de hoy protege el bienestar de las familias de El Paso, salvaguarda la salud pública y preserva la equidad y la igualdad que nuestra comunidad merece.”

La Procuraduría del Condado indicó que la resolución garantiza la continuidad en el acceso a programas públicos como Medicaid, servicios de salud y asistencia alimentaria, al tiempo que reafirma los derechos constitucionales de las familias residentes en Estados Unidos.