Toma protesta Cruz Pérez Cuéllar a nuevo consejo de AMPI Juárez

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El organismo inmobiliario renovó su dirigencia para el periodo 2026-2027 con Ángela Zavala al frente.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Ciudad Juárez para el periodo 2026-2027, en un acto en el que destacó la relevancia del sector para el desarrollo económico local.

Durante la ceremonia, el alcalde reconoció la labor de quienes integran este tipo de organismos, al señalar que su participación contribuye al fortalecimiento institucional y al crecimiento de la ciudad, particularmente en un rubro estratégico como el inmobiliario.

“Hay que reconocer a quienes por su vocación de servicio, con sus ganas de contribuir, entregan parte de su tiempo para que, en este caso, una asociación como esta crezca”.

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El nuevo consejo es encabezado por Ángela Zavala, quien asume la presidencia de la AMPI en sustitución de Mary Isela Sáenz, responsable saliente del organismo. Pérez Cuéllar subrayó que contar con una asociación profesionalizada impacta de manera positiva en la competitividad de Ciudad Juárez a nivel nacional.

La presidenta saliente destacó que el relevo representa la continuidad del trabajo conjunto entre los integrantes de la asociación, basado en la colaboración, la ética y el compromiso con el desarrollo de la comunidad. Señaló que la organización mantiene una base sólida para enfrentar los retos del sector.

Por su parte, la nueva dirigente de AMPI Juárez afirmó que el gremio inmobiliario tiene un papel clave en el crecimiento urbano y económico de la ciudad, al participar en la consolidación de proyectos que fortalecen su posicionamiento.

“En coordinación con organismos gubernamentales y privados, consolidamos operaciones que fortalecen el desarrollo y la competitividad de nuestra ciudad”.

Zavala también planteó como parte de su gestión la consolidación de un espacio propio para la asociación, con el objetivo de fortalecer su operación institucional, para lo cual solicitó mantener la colaboración entre autoridades y sector privado.

El evento reunió a integrantes del sector inmobiliario local, quienes formalizaron el inicio de la nueva etapa directiva con el compromiso de impulsar el crecimiento ordenado del mercado en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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