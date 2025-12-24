Movil - LB1A -
    diciembre 24, 2025 | 12:48
    Suspende Municipio recolección de basura el 25 de diciembre y 1 de enero

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Servicio se reanudará el 26 de diciembre y 2 de enero; piden a la ciudadanía controlar y resguardar sus residuos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia del Gobierno Municipal informó que el servicio de recolección de basura se suspenderá los días 25 de diciembre y 1 de enero, con motivo de las festividades de fin de año, por lo que llamó a la ciudadanía a colaborar en el control del volumen de residuos durante este periodo.

    El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, señaló que el servicio se reanudará de manera normal el 26 de diciembre y el 2 de enero, respectivamente, por lo que recomendó compactar cajas y envases, así como resguardar la basura dentro de los domicilios, a fin de evitar que el viento o los animales la dispersen en la vía pública.

    Asimismo, dio a conocer que en las zonas donde opera el programa Juárez Renovado, se suspenderá temporalmente la diferenciación de residuos orgánicos e inorgánicos, como medida operativa durante estos días.

    El funcionario explicó que, de manera excepcional, toda la basura deberá depositarse en conjunto, ya que será recolectada de esta forma el sábado correspondiente, con el objetivo de evitar complicaciones logísticas y garantizar la continuidad del servicio.

    La Dirección de Limpia reiteró su compromiso con el mantenimiento de una ciudad limpia y ordenada, al tiempo que agradeció la comprensión y el apoyo de la ciudadanía juarense durante la suspensión temporal del servicio en estas fechas.

