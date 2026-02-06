Supervisan trato digno a personas mayores en espacios de atención comunitaria

Publicidad - LB2 -

Inicia programa piloto del Consejo Municipal del Adulto Mayor para verificar condiciones y atención en instituciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor, la comisión de trato digno a personas mayores puso en marcha un programa piloto de supervisión para evaluar la atención y las condiciones que se brindan a este sector de la población en dependencias públicas y asociaciones civiles.

En esta primera jornada, la comisión realizó una visita de verificación a la asociación civil Época de Oro, con la participación de representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal y de la coordinación de personas mayores, con el objetivo de constatar que el espacio cuente con las condiciones necesarias para garantizar un trato adecuado.

Durante el recorrido, se revisaron las instalaciones, accesos y áreas de convivencia, así como las actividades que se ofrecen a las personas mayores, entre ellas talleres recreativos, culturales y de activación física, orientados a promover el bienestar integral y la participación social.

“Se busca garantizar que los lugares en donde se atienden a los adultos mayores les otorguen un trato digno”.

Por su parte, Omar Rico, integrante del Consejo Municipal del Adulto Mayor y representante del DIF Municipal, explicó que este ejercicio tiene como finalidad verificar que los espacios sean accesibles y amigables, además de evaluar la forma en que el personal se dirige y atiende a las personas mayores.

“Con esto pretendemos que no se les dificulte entrar o salir de las instalaciones, y que los servidores públicos los atiendan de manera adecuada”.

Indicó que este pilotaje se extenderá de manera gradual a otros 15 puntos en la ciudad, tanto públicos como de la sociedad civil, como parte de una estrategia para homologar criterios de atención y accesibilidad.

Al concluir cada supervisión, la comisión evalúa si las instalaciones y el personal cumplen con los lineamientos establecidos, con el propósito de otorgar un distintivo que acredite al espacio como un lugar amigable para las personas mayores, reforzando así una cultura de respeto y atención digna en Ciudad Juárez.

