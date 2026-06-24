Supervisa Ortiz Orpinel trabajos de bacheo en la avenida Lote Bravo

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Las labores se concentran en uno de los principales corredores viales del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel realizó un recorrido de supervisión por la avenida Lote Bravo para constatar el avance de los trabajos de bacheo que ejecutan cuadrillas de la Dirección General de Obras Públicas en el suroriente de la ciudad.

Durante la visita, el alcalde destacó que esta zona ha sido una de las que más solicitudes ciudadanas ha generado en materia de rehabilitación vial debido al alto flujo vehicular que registra diariamente.

“Sabemos que es una parte que tiene varias complicaciones, pero que obviamente a través de la Dirección de Obras Públicas se ha estado solicitando que se atiendan este tipo de avenidas principalmente porque son muy transitadas”, señaló.

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El director general de Obras Públicas, Daniel González García, informó que las labores de reparación de la carpeta asfáltica continuarán durante la semana sobre la avenida Lote Bravo, en el tramo comprendido entre el bulevar Manuel Talamás Camandari y la calle Leonardo Solís Barraza.

El funcionario indicó que además se mantienen cuadrillas trabajando simultáneamente en distintos sectores de la ciudad, con intervenciones programadas en vialidades como la calle Yepómera y Rafael Arrieta, así como en colonias como Gómez Morín y Parajes del Valle.

En esta última zona también se desarrollan acciones de limpieza urbana mediante el programa Juárez Amanece Limpio, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos y reforzar las labores de mantenimiento en el sector.

González García aseguró que las actividades de bacheo se han mantenido de manera permanente durante el año y que el municipio cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para continuar con las intervenciones.

“Hay que mencionar que el bacheo nunca ha dejado de trabajar, hemos sido constantes durante todo el año, tenemos mezcla, tenemos la fuerza de trabajo, siguen las cuadrillas trabajando bastante”, expresó.

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a reportar daños en la carpeta asfáltica a través de las redes sociales oficiales del Gobierno Municipal y de la Dirección de Obras Públicas, así como mediante el teléfono 656-737-0000, extensión 71100.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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