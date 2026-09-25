Supervisa Ortiz Orpinel atención a familias afectadas por socavón

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El alcalde acudió a Águilas de Zaragoza para revisar trabajos de atención tras el deslave provocado por las lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, supervisó este viernes los trabajos de atención a familias afectadas por el socavón registrado en la calle Alfredo Orta, del fraccionamiento Águilas de Zaragoza.

Durante el recorrido, el alcalde informó que desde la noche del jueves se mantiene la coordinación entre Protección Civil, Seguridad Pública, Seguridad Vial, Obras Públicas, Servicios Públicos y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, con el objetivo de atender la emergencia y avanzar en la recuperación de la zona.

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Ortiz Orpinel señaló que personal de Alumbrado Público trabajaba en el retiro de arbotantes que requieren ser desmontados para facilitar las maniobras, además de atender reparaciones en luminarias afectadas en la calle Puerto Dunkerque.

El presidente municipal indicó que el Gobierno Municipal mantiene comunicación con la JMAS y está preparado con maquinaria, material y camiones de volteo con tierra para intervenir cuando el organismo determine que existen condiciones para iniciar los trabajos correspondientes.

Protección Civil levantó un censo de daños en el sector, donde se tienen identificadas dos viviendas con afectaciones, además de otros casos en los que vecinos solicitaron apoyo para retirar material acumulado que impide el acceso a sus vehículos.

Como parte de la atención a las familias, el alcalde informó que, una vez concluido el taponamiento del socavón, el Municipio apoyará con maquinaria para retirar alrededor de 70 centímetros de material acumulado en la parte baja de la calle.

“Vamos a venir a apoyarles”.

Ortiz Orpinel señaló que el propósito es mantener el acompañamiento a las familias afectadas durante las distintas etapas de recuperación de la zona.

Sobre la petición vecinal para pavimentar la vialidad una vez restablecidos los servicios, el alcalde indicó que se analizará una solución de mayor alcance, debido a que por ese sector existe un cauce natural para el escurrimiento de agua.

“Tenemos que encontrar el mecanismo de que esta calle tenga la conectividad”.

El presidente municipal explicó que será necesario considerar infraestructura hidráulica que permita encauzar los escurrimientos y reducir el riesgo de que se presente nuevamente una afectación similar.

Recordó que, de acuerdo con habitantes del sector, hace aproximadamente 15 años se registró una situación parecida en el mismo punto, por lo que se buscará una alternativa que atienda de manera más permanente las condiciones de la zona.

La Dirección General de Protección Civil informó que las lluvias generaron una corriente de agua que provocó un deslave de aproximadamente 100 metros lineales, con profundidad de hasta cuatro metros y una anchura de ocho metros en su punto más amplio.

El Municipio informó que permanecerá atento a las condiciones climatológicas de los próximos días y mantendrá la coordinación entre dependencias para responder ante cualquier nueva eventualidad.

En el recorrido participaron el director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez; el director de Limpia, Gibran Solís Kanahan; el director general de Obras Públicas, Daniel González García, y el coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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