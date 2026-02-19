Supervisa alcalde avances del Parque Suroriente; reporta 90% en primera etapa

Publicidad - LB2 -

Proyecto beneficiará a más de 430 mil habitantes del sur de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, supervisó los avances en la construcción del Parque Suroriente, obra que registra un 90 por ciento de progreso en su primera etapa y que podría abrir al público en aproximadamente cuatro semanas.

El edil informó que el nuevo espacio recreativo se ubicará al sur de la ciudad y contará con infraestructura orientada a la convivencia familiar, actividades deportivas y esparcimiento al aire libre.

“Estamos muy contentos porque ya tenemos un 90% de avance y estamos calculando que en cuatro semanas ya podamos abrirlo al público”, señaló.

El parque incluirá juegos infantiles, cancha de futbol rápido, área de parkour, zona de ejercitadores y calistenia, así como un tobogán que será una de las principales atracciones. Además, dispondrá de módulo de baños generales y de foro, andadores de adoquín, jardineras y estacionamiento.

Pérez Cuéllar indicó que el acceso será gratuito y destacó que el proyecto busca ofrecer a las familias juarenses un espacio amplio para actividades recreativas, paseos con mascotas y convivencia comunitaria.

Respecto a la segunda etapa, explicó que se analiza lanzar la licitación a mediados del año, contemplando la instalación de locales comerciales que podrían rentarse para contribuir a la autosuficiencia financiera del parque y reducir costos de mantenimiento a futuro.

De acuerdo con datos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), el Parque Suroriente beneficiará a cerca de 430 mil habitantes del sector, por lo que se prevé contar con personal para mantener el orden y garantizar una experiencia segura para los visitantes.

