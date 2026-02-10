Sesionan regidores de Obras Públicas en Parque Urbano Suroriente para supervisar avances

Publicidad - LB2 -

La obra registra 84% de progreso y beneficiará a colonias del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas sesionaron este martes en el Parque Urbano Suroriente, con el objetivo de conocer y supervisar los avances en la construcción de este proyecto estratégico para la zona suroriente de la ciudad.

Durante el recorrido, se contó con la presencia del director general de Obras Públicas, Daniel González García, quien expuso a los ediles el estado que guarda la obra en su primera etapa, así como las acciones que actualmente se encuentran en ejecución.

El regidor Antonio Domínguez Alderete, coordinador de la Comisión, destacó la importancia de realizar sesiones de trabajo en campo para verificar directamente el desarrollo de los proyectos de infraestructura municipal.

“Estamos convencidos de que es un área que va a dar beneficio a muchas colonias del suroriente; es importante que se construya esta gran obra propuesta por el Presidente Municipal”, expresó el edil.

De acuerdo con la información presentada, el Parque Urbano Suroriente registra un avance físico del 84 por ciento, y en esta etapa se trabaja en la construcción del estacionamiento, baños públicos, paisajismo, andadores de adoquín, calle de servicio y vaso de captación.

Las autoridades señalaron que este parque forma parte de la estrategia municipal para incrementar y dignificar los espacios públicos, además de contribuir a la recuperación del entorno urbano y al fortalecimiento de la convivencia social en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional.

La sesión en sitio permitió a las y los regidores constatar el progreso de la obra, así como revisar aspectos técnicos y de funcionalidad previo a su conclusión.

En el recorrido también participaron las regidoras Luz Clara Cristo y el regidor Héctor Hugo Avitia Arellanes, además de personal de la Sindicatura Municipal, quienes dieron seguimiento a los trabajos desde el ámbito de la fiscalización y supervisión institucional.

