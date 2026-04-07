Será antigua Presidencia Municipal sede de la final de Miss Chihuahua

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Foro del Centro Municipal de las Artes albergará el certamen estatal en un espacio histórico de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Foro del Centro Municipal de las Artes (CMA), ubicado en la antigua Presidencia Municipal, será sede de la gran final de Miss Chihuahua, informó el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT).

La dependencia destacó que la elección de este recinto fortalece la proyección cultural de la ciudad, al tratarse de un espacio con valor histórico que data de 1685, considerado uno de los más representativos de la frontera.

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La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, subrayó la relevancia de albergar eventos de carácter estatal en inmuebles emblemáticos, como parte de la estrategia para impulsar la identidad cultural y el arraigo comunitario.

“Este edificio alberga memoria histórica y sucesos que han trascendido; aquí convergen la historia, la política, el Gobierno y la cultura”, expresó.

El recinto, ubicado en el corazón de la ciudad, ha sido rehabilitado para funcionar como un espacio dedicado a la formación y difusión artística. Su uso como sede del certamen busca vincular la promoción cultural con eventos de proyección estatal.

Desde la administración municipal encabezada por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se han impulsado acciones orientadas a la preservación y difusión de espacios históricos, con el objetivo de fortalecer la identidad juarense y posicionar a la ciudad como referente cultural.

Por su parte, la directora estatal de Miss Chihuahua, Conny Blanco, destacó la importancia de realizar la final en un recinto con estas características, al considerar que aporta valor al evento y eleva su proyección.

“Será una experiencia que combina talento, belleza y propósito en un espacio que representa la cultura y el arte de nuestro estado”, señaló.

El evento reunirá a participantes de distintas regiones de Chihuahua, consolidándose como una plataforma de proyección para el talento local, al tiempo que refuerza el uso de espacios históricos como escenarios de actividades culturales de alto impacto.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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