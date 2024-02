Se unen 1,755 parejas en los Matrimonios Colectivos 2024 de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

“Hoy nos reúne el amor, no siempre podemos decir eso, así que me llena de mucha emoción estar aquí con ustedes”: Rogelio Loya Luna.

Ciudad Juárez, Chih .- Con un saludo de la Gobernadora Maru Campos Galván a todas las personas presentes, Rogelio Loya Luna, Recaudador de Rentas, encabezó la ceremonia protocolaria en que 1,755 parejas unieron sus vidas a través del programa Matrimonios Colectivos 2024, llevado a cabo en el Centro de Convenciones Anitas.

“Hoy nos reúne el amor, no siempre podemos decir eso, así que me llena de mucha emoción estar aquí con ustedes, en un mundo lleno de adversidades, de obstáculos, de malas noticias, en un mundo que todos los días lo que nos hace diferentes, lo que nos separa, lo que nos divide, el amor es lo que nos une, el amor es lo que es nos hace iguales, porque el amor no tiene forma, se amolda a nuestras diferencias, es para todas y para todos”, dijo el funcionario estatal.

Expresó a los contrayentes que cada uno sabrá de su propia historia, pero a todos los unirá un mismo sentimiento en el que compartirán risas, momentos, experiencias y seguramente hasta peleas.

“Los que se atreven a discutir con su esposa perderán todas las peleas, se los aseguro, pero todas y todos los que se encuentran aquí, ganarán cada mañana al despertar darse cuenta de lo privilegiados que son de ser amados por la persona que tienen a lado”, puntualizó.

Loya Luna recomendó a los nuevos contrayentes abrazar cada momento con alegría y gratitud, celebrar juntos los momentos de felicidad y nunca solarse de la mano en las dificultades.

“Hoy están dando un paso valiente hacia un futuro lleno de hermosas posibilidades, celebro con ustedes esta importantísima decisión, pero no solo celebro el amor una de sus muestras más grandes, la responsabilidad de oficializar y proteger con la ley a esta unión”, aseveró.

Por su parte el Director General del Registro Civil, Rafael Alejandro Corral Valverde, en su mensaje dijo que el matrimonio civil es un acto legal, público y solemne en el cual una pareja manifiesta por escrito su voluntad de unir sus vidas.

“Debo decirles que, de acuerdo con la ley en el matrimonio ambos cónyuges son iguales, tendrán la misma autoridad en su relación y gozarán de las mismas consideraciones que la ley les concede, cualquier problema que pudiera surgir, se deberá de resolver de común acuerdo”, precisó.

Durante la ceremonia oficial se rifaron tres regalos, pero al final fueron 150 artículos consistentes en pantallas, electrodomésticos, bicicleta, asadores, licuadoras, vajillas, hornos de microondas, entre otros.

