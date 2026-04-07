Se reúne alcalde con sector hotelero para fortalecer turismo en Ciudad Juárez

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Destacan ocupación cercana al 70% y anuncian promoción en plataforma internacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar sostuvo una reunión con integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, con quienes abordó temas relacionados con el desarrollo turístico y las necesidades del sector.

Durante el encuentro, el edil destacó que la ocupación hotelera alcanzó cerca del 70 por ciento en 2025, mientras que a nivel estatal se mantiene en alrededor del 60 por ciento, lo que refleja el dinamismo del turismo en la región.

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El alcalde subrayó la importancia de fortalecer proyectos que atraigan visitantes, como el Museo Juan Gabriel, donde el 90 por ciento de los asistentes proviene de otras ciudades, generando impacto en la economía local.

“Dialogamos para encontrar mejores oportunidades… estaremos como hasta ahora en plena coordinación”, expresó.

En este contexto, se anunció que Ciudad Juárez será incorporada como destino turístico en la plataforma TripAdvisor, que cuenta con cerca de 490 millones de usuarios a nivel mundial, con una inversión municipal aproximada de un millón de pesos.

Durante la reunión, también se expusieron avances en desarrollo urbano, donde se reportó la construcción de plazas comerciales, fraccionamientos, desarrollos industriales y edificios verticales en los últimos años.

Autoridades señalaron que el crecimiento vertical ha permitido optimizar el uso de suelo y mejorar la prestación de servicios, además de contribuir a un desarrollo urbano más ordenado.

Representantes del sector hotelero destacaron que este modelo impulsa la sostenibilidad y fortalece la oferta turística de la ciudad.

En el encuentro participaron integrantes del gremio, así como autoridades municipales de seguridad y protección civil, quienes reiteraron el compromiso de mantener coordinación con el sector para impulsar el turismo y la actividad económica en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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