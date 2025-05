Se han inscrito más de mil jóvenes para cumplir con el Servicio Militar Nacional

Publicidad - LB2 -

Desde el pasado 10 de enero que se empezaron a recibir los documentos para que las personas que este año llegan a la mayoría de edad puedan cumplir con el Servicio Militar Nacional, se han registrado mil 080 jóvenes, informó Viridiana Gómez, operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Ciudad Juárez, Chih .- La funcionaria invitó a todos los mexicanos de la clase 2007, nacidos del 1 de enero al 31 de diciembre de dicho año y remisos, con edad máxima de 39 años, a que se inscriban, ya que tienen hasta el 15 de octubre para hacerlo.

Explicó que los requisitos son acta de nacimiento en original y copia, la Clave Única del Registro de Población (CURP), constancia de estudios actual o la última boleta de calificaciones, cinco fotografías de frente a blanco y negro en papel mate, sin retoque, fondo blanco y negro, sin lentes, sin bigote, sin patillas, sin artes u otros objetos colocados en el rostro, oídos despejados y camisa blanca.

“Además se debe llevar comprobante de domicilio original, de agua, luz o teléfono, no recibo de gas; los nacidos de 1986 al 2006, agregar copia de credencial de elector y los no nacidos en este municipio, presentar carta de no registro expedida en la Junta Municipal de Reclutamiento del lugar de nacimiento”, indicó.

Dijo que los documentos pueden entregarse en la Junta Local de Reclutamiento, ubicada en calle Chihuahua, casi esquina con Porfirio Díaz, en la colonia Melchor Ocampo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Agregó que desde el pasado 10 de enero y hasta el próximo 15 de octubre se estará recibiendo los documentos.

