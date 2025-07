Se gradúan 683 alumnos del COBACH 6

Publicidad - LB2 -

Estudiantes del Colegio de Bachilleres 6 celebraron este día su ceremonia de graduación correspondiente al periodo 2022-2025, en el Gimnasio de Bachilleres.

Ciudad Juárez, Chih .- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar asistió como invitado de honor a la ceremonia, en la que reconoció el esfuerzo y dedicación de los jóvenes que a lo largo de los últimos tres años cursaron la educación media superior.

Es para mí un privilegio y un gran honor estar aquí con ustedes, quiero agradecerles a los maestros y maestras que entregaron gran parte de su vida para la formación de estos jóvenes, expresó.

Resaltó también su agradecimiento a los padres y madres de familia, a las abuelas y abuelos que han estado pendientes de los ahora graduandos.

“Lo reitero nuevamente que el tesoro más grande que tiene Ciudad Juárez son sus niños, niñas y jóvenes, por qué aquí están los futuros líderes de la sociedad, de la industria”, mencionó.

“Les doy todo mi reconocimiento por lo que hoy han logrado y todo el éxito en los sueños que ustedes tengan”, agregó.

“Solo les puedo decir que no olviden sus orígenes, perseveren, sueñen en grande, el camino no va a se fácil, les deseo todo el éxito pero sobre todo luchen por sueños, el camino no será fácil pero sé que lo van a lograr”, expresó.

El director del COBACH 6, Raúl Alberto Félix Irigoyen, expresó su reconocimiento a todos los maestros y maestras, por su gran esfuerzo así como a las alumnas y alumnos les deseo todo el éxito.

“Son ustedes alumnos y alumnas los que comandan está generación de cambio, que marcará el camino del mañana”, dijo.

“Vuelen alto, sueñen y prepárense, logren sus metas y siempre mantengan su espíritu, recuerden que sus familias son para siempre y agradezcan el gran esfuerzo que han hecho por ustedes”, resaltó.

Este día se graduaron 683 alumnos del turno matutino y vespertino.

Los honores a la bandera estuvieron a cargo de la escolta y banda de guerra del mismo Colegio de Bachilleres 6.

Además, se les otorgó un reconocimiento a los mejores tres mejores promedios de la generación en el turno matutino y vespertino.

