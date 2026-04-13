Sale en libertad Bertha Gómez Fong y seguirá proceso migratorio en EE.UU.

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Esposa de César Duarte dejó centro de detención en El Paso tras tres semanas.

El Paso, Texas (ADN/Arturo Hernández) – Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue liberada por autoridades migratorias de Estados Unidos tras permanecer cerca de tres semanas en un centro de detención en El Paso, Texas.

De acuerdo con información cercana al caso, la ex primera dama del estado quedó en libertad luego de haber sido retenida desde el pasado 25 de marzo, por lo que ahora podrá continuar su proceso migratorio en libertad ante autoridades estadounidenses.

La ex primera dama llevará su proceso migratorio fuera de detención.

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En México, la Fiscalía General de la República había señalado que Gómez Fong cuenta con investigaciones abiertas en Chihuahua, por lo que se mantenía a la expectativa de una posible deportación para que enfrentara dichos señalamientos.

El fiscal estatal, César Jáuregui, indicó previamente que las indagatorias incluyen presuntos delitos relacionados con desvío de recursos y la sustracción de bienes durante la administración de César Duarte.

Por su parte, la defensa de Gómez Fong ha sostenido que no puede ser acusada de peculado agravado, al argumentar que no ocupó un cargo público formal, ya que su participación en el DIF estatal fue de carácter honorario.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la fecha exacta en que fue liberada, ni los detalles del proceso migratorio que enfrentará en Estados Unidos.

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