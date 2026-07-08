Rompe Canaco con el CCE de Ciudad Juárez y anuncia su salida definitiva

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El Consejo Directivo del organismo aprobó separarse del Consejo Coordinador Empresarial tras diferencias sobre la conducción y los estatutos del organismo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Ciudad Juárez anunció este lunes su separación definitiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), decisión que fue aprobada por su Consejo Directivo tras las diferencias que mantenía con la dirigencia del organismo empresarial.

El anuncio fue realizado por el presidente de Canaco Juárez, Iván Pérez, quien señaló que la cámara había manifestado desde tiempo atrás su desacuerdo con la manera en que se concentraba el poder al interior del CCE y con la forma en que se aplicaban sus estatutos.

“Tal como lo hemos hecho público desde hace mucho tiempo, hemos sido unos críticos muy importantes respecto a la concentración de poder y a la forma de llevar los estatutos del CCE”, expresó.

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Pérez informó que, luego de una sesión del Consejo Directivo, se determinó abandonar de manera definitiva el Consejo Coordinador Empresarial, organismo que agrupa a diversas cámaras y asociaciones del sector privado en Ciudad Juárez.

El dirigente aseguró que Canaco continuará trabajando de manera independiente en representación del comercio organizado, manteniendo su agenda en favor de los empresarios de la ciudad.

“Nosotros como Canaco seguiremos trabajando como lo hemos hecho, de manera firme y decidida en favor de los empresarios”, afirmó.

La decisión ocurre meses después de una serie de salidas que debilitaron la integración del organismo empresarial. Previamente dejaron el CCE la Asociación de Agentes Aduanales, Coparmex, Canacintra y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, en medio de diferencias sobre el funcionamiento y la representación del consejo.

En ese contexto, cuando aún permanecía dentro del CCE, Iván Pérez había llamado a replantear el rumbo del organismo tras la salida de otras cámaras y asociaciones.

“Las crisis son para reinventarse, hacer cosas nuevas, mejorar y evitar que otras organizaciones se vayan del CCE”.

Con la decisión anunciada este lunes, Canaco se suma a la lista de organismos que han abandonado el Consejo Coordinador Empresarial, cerrando un proceso de desencuentros que el propio dirigente había advertido públicamente en meses anteriores.

El presidente de la cámara también deseó éxito a las organizaciones que permanecerán integrando el CCE, al señalar que la decisión no modifica el compromiso de Canaco con el desarrollo económico de Ciudad Juárez.

“Desde aquí de Canaco le deseamos a los tres organismos que se quedan en el CCE lo mejor de lo mejor”, concluyó.