Rinden homenaje póstumo a Marco Licón en Ciudad Juárez

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Funcionarios estatales, militantes del PAN y representantes de diversos sectores reconocieron la trayectoria y calidad humana del ex titular de la JMAS.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Funcionarios estatales, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), representantes de la iniciativa privada y miembros de la comunidad académica participaron en un homenaje póstumo en memoria de Marco Licón Barraza, quien falleció el pasado domingo en un accidente carretero.

La ceremonia se llevó a cabo en el Gimnasio Universitario, donde familiares, amigos, compañeros de trabajo y actores de distintos sectores se reunieron para recordar la trayectoria personal y profesional de quien se desempeñó como presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez.

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Durante el acto, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, representante de la gobernadora Maru Campos en la frontera, destacó la vocación de servicio y el compromiso comunitario que caracterizaron a Licón Barraza a lo largo de su carrera pública.

“Con profundo pesar, para despedir a un gran hombre, a nuestro amigo, Marco Licón Barraza”.

En su mensaje, Ortiz Villegas señaló que el homenajeado mantuvo una actitud positiva ante la vida y una permanente disposición para colaborar con quienes requerían apoyo tanto en el ámbito personal como profesional. Asimismo, resaltó su capacidad para generar confianza y motivar a quienes trabajaron a su lado.

Los asistentes recordaron la labor de Marco Licón al frente de la JMAS y su participación en distintos proyectos de beneficio para la comunidad juarense, así como la cercanía que mantuvo con diversos sectores sociales y productivos de la ciudad.

El representante estatal afirmó que el legado del exfuncionario trasciende su gestión pública y permanecerá en la memoria de familiares, amigos y colaboradores, quienes reconocen su entrega al servicio de la ciudadanía y su calidad humana.

“Descanse en paz”.

Con esa expresión concluyó el mensaje oficial, acompañado de muestras de solidaridad y condolencias dirigidas a la familia y seres queridos de Marco Licón Barraza.

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