Revive Pérez Cuéllar a viejos priistas al integrarlos a su administración 2024-2027

Publicidad - LB2 -

Anuncian a Fernando Martínez en Proyectos Especiales, y a Roberto Barraza en la Coordinación de Asesores.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Fernando Martínez y Roberto Barraza, connotados priistas en años anteriores, vuelven a la palestra pública luego de que esta mañana fueran presentados como parte del equipo de Cruz Pérez Cuellar para su segundo periodo como alcalde de Ciudad Juárez.

Fernando Martínez Acosta, fue nombrado por Cruz Pérez Cuéllar como coordinador de Proyectos Especiales, y es hasta el momento el último sindico priistas de Ciudad Juárez, lo que ocurrió durante la administración municipal de Enrique Serrano, en el periodo del 2013 al 2016.

- Publicidad - HP1

Previamente llegó a ocupar diversos puestos de segundo nivel, sobre todo durante la administración estatal de César Duarte.

Después de fungir como sindico, Martínez Acosta, se dedicó a sus actividades como empresario y catedrático de la UACJ, en la carrera de optometría, en donde llegó a ser director interino.

Por lo que respecta a Roberto Barraza, quien ahora será el coordinador de asesores, a este se le recuerda por aquella memorable elección en el año 2000 frente a Jesús Alfredo Delgado Muñoz, elección que tuvo que repetirse luego de que el INE invalidara el triunfo del panista, sin embargo, en un nuevo proceso electoral también fue derrotado, lo que permitió, en ese entonces, que el panismo conservara la alcaldía de esta frontera.

Luego de eso, poco se supo de él, salvo que continuaba con su militancia en el PRI, pero sin volver a competir por un puesto de elección popular.

Ambos, Roberto Barraza y Fernando Martínez, forman parte del grupo de priistas que el 6 de mayo de este 2024, anunciaron su adhesión al entonces candidato Cruz Pérez Cuéllar, y en su explicación manifestaron su desacuerdo con la forma en la que se ha manejado la dirigencia nacional, estatal y municipal del PRI, donde señalaron que los dirigentes han abandonado las causas del partido.

Ese 6 de mayo, dijeron que fueron excluidos de las decisiones de la dirigencia Estatal del PRI, sobre todo, en la alianza con el PAN y PRD en el estado de Chihuahua.

Quienes en su momento se adhirieron a la campaña de Pérez Cuellar y Morena fueron:

• Nora Elena Yu Hernández

• Gloria Porras Valles, ex diputada federal y local por el PRI

• Jaime Flores Castañeda, ex diputado federal y ex presidente del PRI

• Antonio Andreu Rodríguez

• Gerardo Hernández

• Fernando Martínez

• Ever Rolando Ramos Fierro

• Roberto Barraza.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.