Reúne Parque Central a más de 13 mil asistentes en exhibición de escaramuzas

Evento incluyó participación de asociaciones que promueven equinoterapia para niñas y niños con síndrome de Down.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Parque Central registró una asistencia de 13 mil 264 personas durante la exhibición de escaramuzas organizada por el Gobierno del Estado, a través de la administración del recinto.
La actividad contó con la participación de cuatro grupos de escaramuzas, quienes realizaron distintas suertes charras ante el público reunido en el espacio público.
El evento incluyó una vertiente solidaria con la colaboración de las asociaciones Trisomía 21 y Corazón con Ángel, organizaciones que brindan equinoterapia a niñas y niños con síndrome de Down, integrando así una causa social a la jornada deportiva y cultural.
El coordinador del Parque Central, Rafael Butchart, destacó que el recinto busca consolidarse como un espacio de inclusión y seguridad, mediante la promoción de programas deportivos y actividades culturales dirigidas a la comunidad juarense.
La administración estatal señaló que este tipo de eventos forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la convivencia y la reconstrucción del tejido social a través del deporte y la cultura en Ciudad Juárez.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.