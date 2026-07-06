Reúne Parque Central a más de 12 mil personas durante transmisiones del Mundial

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Las actividades organizadas por el Gobierno del Estado concluyeron con saldo blanco y reunieron a familias juarenses durante los partidos de la Selección Mexicana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 12 mil personas asistieron al Parque Central para seguir las transmisiones en vivo de los cinco partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó el Gobierno del Estado al presentar el balance de la denominada Fiesta Mundialista.

Durante cada jornada, las y los asistentes participaron en dinámicas recreativas, concursos, retas del videojuego FIFA, actividades deportivas y presentaciones artísticas, organizadas previo al inicio de los encuentros.

“Niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutaron de dinámicas recreativas, concursos, retas del videojuego FIFA, actividades deportivas, presentaciones artísticas y otras sorpresas organizadas antes de cada partido.”

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Como parte de las actividades, se distribuyeron más de 5 mil 200 obsequios entre palomitas, algodones de azúcar, nieves, balones, latas de espuma y otros artículos. Además, se rifaron más de 300 premios, entre ellos pantallas, bocinas, camisetas oficiales, balones y cortesías para espacios recreativos.

El Gobierno del Estado informó que la estrategia se desarrolló con el apoyo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil del Estado y los servicios de atención médica y de emergencia, con el propósito de garantizar la seguridad de las personas asistentes.

“Las cinco transmisiones concluyeron con saldo blanco, lo que permitió que miles de familias disfrutaran de la máxima fiesta del futbol en un entorno seguro y de sana convivencia.”

Las autoridades señalaron que la respuesta de la ciudadanía consolidó al Parque Central como uno de los principales espacios de convivencia familiar durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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