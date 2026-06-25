Reúne Fiesta Mundialista a cientos de juarenses para apoyar a la Selección Mexicana

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Familias disfrutaron de actividades recreativas y siguieron en pantalla gigante la victoria de México sobre Chequia en el Parque Central Poniente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cientos de juarenses acudieron a la Concha Acústica del Parque Central Poniente para presenciar la transmisión del partido entre México y Chequia, como parte de la Fiesta Mundialista organizada por el Gobierno del Estado.

Desde las 5:00 de la tarde, niñas, niños, jóvenes y personas adultas participaron en actividades recreativas, dinámicas, rifas y retas del videojuego FIFA, en un ambiente de convivencia familiar previo al inicio del encuentro correspondiente a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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A las 7:00 de la noche, las y los asistentes siguieron el partido en pantalla gigante y celebraron la victoria de la Selección Mexicana por marcador de 3-0, resultado que permitió al conjunto nacional avanzar a la siguiente ronda del torneo como líder de su grupo.

Durante la jornada predominó un ambiente festivo, donde las familias fronterizas alentaron al equipo mexicano y disfrutaron de las distintas actividades preparadas para la ocasión.

El Gobierno del Estado informó que este tipo de eventos busca promover espacios de convivencia, recreación e integración comunitaria, mediante actividades abiertas al público que fomenten la participación de las familias juarenses.

La Fiesta Mundialista forma parte de las acciones impulsadas para que la afición pueda reunirse y vivir de manera colectiva los encuentros de la Selección Mexicana durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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