febrero 26, 2026 | 15:44
InicioEstadoJuárez / El Paso

Retira Seguridad Vial ocho vehículos en operativo de reordenamiento urbano

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Intervienen dos talleres mecánicos por uso indebido de la vía pública.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del programa de Reordenamiento Urbano, el Gobierno Municipal realizó un operativo en dos establecimientos que operaban como talleres mecánicos y que utilizaban la vía pública para resguardar vehículos en reparación, informó la Dirección de Limpia.

La intervención fue encabezada por la Dirección General de Desarrollo Urbano y la Coordinación General de Seguridad Vial, luego de que previamente se entregaran notificaciones a los responsables de los negocios.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que en ambos casos se detectó la ocupación indebida de espacios públicos con automóviles en espera de reparación, algunos en condición de yonque, lo que afectaba el orden y la imagen urbana del sector.

Como resultado, Seguridad Vial retiró ocho vehículos que se encontraban mal estacionados o sobre la vía pública. Además, personal de Limpia colocó avisos para que los propietarios realicen la limpieza de los alrededores.

En uno de los establecimientos también se localizó mobiliario y piezas mecánicas obstruyendo el espacio público.

“Vamos paso a paso, pero es fundamental que trabajemos juntos para mantener el orden”.

La Dirección de Ecología aplicó sanciones equivalentes a 100 y 50 UMAS, respectivamente, por afectaciones al medio ambiente.

En el operativo participaron también la Dirección General de Protección Civil, Regulación Comercial, la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Limpia, como parte de la estrategia municipal para reforzar el cumplimiento de reglamentos y avanzar en el ordenamiento urbano de la ciudad.

