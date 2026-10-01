Retira Municipio tierra de arrastre en bulevar Bernardo Norzagaray

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Dependencias operativas trabajan con maquinaria en la zona afectada por el desbordamiento del Río Bravo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de sus dependencias operativas, trabaja en el retiro de tierra de arrastre acumulada sobre el bulevar Bernardo Norzagaray, luego del desbordamiento del Río Bravo.

El director de Obras Públicas, Daniel González García, informó que las labores se realizan con maquinaria de la dependencia y de Servicios Públicos, con el objetivo de retirar el lodo que se concentró en la vialidad.

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Los trabajos se llevan a cabo a la altura del llamado Monumento del Cigarro, donde se presentó acumulación de material arrastrado por el agua.

González García señaló que las acciones cuentan con apoyo de la Coordinación General de Seguridad Vial, cuyos agentes participan en el control del tráfico y permiten el ingreso de maquinaria para realizar las maniobras.

La intervención forma parte de las labores de recuperación en zonas afectadas por el incremento del caudal del Río Bravo registrado desde la tarde del miércoles.

Además del bulevar Bernardo Norzagaray, las autoridades mantienen vigilancia en la zona del bulevar Juan Pablo II y Rafael Pérez Serna, donde se reportó inundación en el carril norte de Juan Pablo II.

Ante estas condiciones, el Gobierno Municipal recomendó a los automovilistas conducir con precaución y atender las indicaciones de Seguridad Vial en los puntos intervenidos.

Las dependencias operativas continuarán con los trabajos de limpieza y monitoreo en vialidades cercanas al cauce, conforme lo permitan las condiciones del terreno y los niveles del río.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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