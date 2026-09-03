Retira Municipio construcciones irregulares en operativo de Reordenamiento Urbano

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La intervención se realizó sobre el bulevar Independencia para recuperar espacios públicos y liberar áreas de derecho de vía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Empleados de distintas dependencias municipales realizaron un operativo sobre el bulevar Independencia, como parte del programa permanente de Reordenamiento Urbano, para retirar construcciones que invadían espacios públicos y áreas de derecho de vía.

Durante la intervención fue retirado un local construido sobre derecho de vía, superficie que debe permanecer libre para futuros proyectos de equipamiento urbano, ampliaciones viales o carriles de servicio.

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El operativo también incluyó la demolición de un establecimiento que operaba como car wash dentro de un parque público, luego de que las autoridades municipales notificaran previamente a los responsables sobre la irregularidad detectada.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que algunos comerciantes aún cuentan con plazos otorgados por Desarrollo Urbano para retirar de manera voluntaria estructuras y tejabanes instalados sobre banquetas y espacios públicos.

El funcionario advirtió que el Municipio continuará supervisando el cumplimiento de la normatividad urbana, especialmente en puntos donde se registran invasiones a zonas destinadas al uso común.

Durante los recorridos de vigilancia se detectaron nuevamente vehículos abandonados y unidades utilizadas para actividades de yonqueo sobre banquetas y vía pública, particularmente en el bulevar Manuel Talamás Camandari, donde ya se habían realizado operativos y aplicado sanciones.

Solís Kanahan señaló que, además de infracciones por invasión de espacios públicos, también se están aplicando sanciones por contaminación derivada de actividades comerciales, principalmente en talleres mecánicos y desponchadoras.

De acuerdo con la dependencia, en este tipo de establecimientos se han detectado derrames de aceite y manejo inadecuado de residuos, lo que genera afectaciones al entorno urbano y a la vía pública.

Los propietarios de los establecimientos intervenidos deberán cubrir los costos de limpieza, acarreo, demolición y disposición final de los residuos generados durante los operativos, informó la autoridad municipal.

El director de Limpia pidió a quienes tienen vehículos en reparación dentro de talleres mecánicos verificar que estos negocios operen de manera regular y cuenten con permisos, especialmente cuando las unidades permanecen en la vía pública.

“Lo que buscamos es que exista orden, que se respeten los espacios públicos y que quienes tengan dudas sobre permisos o actividades comerciales se acerquen a las dependencias municipales”, expresó Solís Kanahan.

Durante la jornada también se atendieron reportes ciudadanos, entre ellos el retiro de un vehículo en evidente estado de abandono, como parte de los esfuerzos para mejorar la imagen urbana y recuperar espacios públicos.

El programa de Reordenamiento Urbano continuará en distintos sectores de Ciudad Juárez, con acciones que, de acuerdo con el Municipio, buscan privilegiar la regularización y el diálogo antes de aplicar sanciones.

Estas intervenciones forman parte de los acuerdos establecidos en la mesa de trabajo encabezada por la Secretaría del Ayuntamiento y respaldada por el Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, para atender reportes sobre ocupación irregular de espacios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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