Retira Limpia más de 18 mil toneladas de tiliches y 1.3 millones de llantas

Refuerzan estrategia contra la rickettsia con programas permanentes de limpieza y desllanteo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia informó que, a través de sus programas permanentes, ha retirado 18 mil 018 toneladas de tiliches y 1 millón 306 mil 202 llantas, como parte de la estrategia municipal para eliminar entornos que favorecen la reproducción de la garrapata transmisora de la rickettsia.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, presentó los resultados durante el Segundo Foro Binacional para la Prevención de la Rickettsia, bajo el tema “La Limpieza, el Nocaut de la Rickettsia”, donde destacó que la acumulación de basura, humedad y residuos en patios, terrenos y diques representa un factor de riesgo directo.

Señaló que actualmente el servicio de recolección de basura doméstica alcanza más de 550 mil puntos domiciliarios en la mancha urbana y zona rural, incluido el Valle de Juárez y Samalayuca, lo que equivale a 1.65 millones de servicios por semana y más de 6.6 millones por mes, con un promedio diario de mil 650 toneladas recolectadas.

En materia de destilichaderos, durante la primera administración se realizaron 776 recorridos, con el retiro de 4 mil 897 toneladas de tiliches, 195 toneladas de basura y 77 mil 712 llantas. En la segunda gestión suman 501 recorridos, con 2 mil 349 toneladas de tiliches, 68 toneladas de basura y 9 mil 620 llantas adicionales.

Ante la complejidad de algunas zonas, se implementó el programa de megadestilichadero, que opera con siete camiones y permite intervenir una colonia completa en un fin de semana. Entre octubre y diciembre de 2025, en cinco jornadas, se recolectaron 837 toneladas de tiliches, 12 toneladas de basura y 2 mil 343 llantas.

En cuanto al programa permanente de desllanteo, de 2021 a enero de 2026 se han retirado 1 millón 216 mil 527 neumáticos. El funcionario explicó que las llantas representan uno de los principales focos de riesgo al almacenar agua por largos periodos, generando condiciones ideales para el ciclo de vida de la garrapata.

También operan Puntos Limpios Fijos en zonas como Salvárcar, el Centro Comunitario de la UACJ, bulevar Manuel Talamás Camandari y Mesa Central, además del cruce con Fernando Villalobos y la Dirección de Ecología. De julio de 2024 a la fecha, estos espacios han captado 5 mil 800 toneladas de tiliches.

“Nos dimos cuenta que la gente no siempre se acercaba a los Puntos Limpios y buscamos llevarle hasta las colonias los contenedores y así arrancaron los Puntos Limpios a tu Colonia”, explicó.

Con este esquema, implementado desde mayo de 2025, se han atendido 151 colonias y retirado 3 mil 860 toneladas de tiliches. En conjunto, el volumen recolectado equivale a aproximadamente 2 mil 400 camiones llenos, sin contar las 47 mil toneladas mensuales de basura doméstica levantadas de manera ordinaria.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de una política permanente de limpieza urbana y participación ciudadana, orientada a reducir el riesgo de transmisión de la rickettsia mediante la eliminación de ambientes propicios para la garrapata.

