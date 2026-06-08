Retira Limpia construcción improvisada que invadía vía pública en la colonia Independencia

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La intervención se realizó tras denuncias ciudadanas por afectaciones a la seguridad y al libre tránsito en el sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Personal de la Dirección de Limpia retiró una construcción improvisada que ocupaba uno de los carriles de circulación en la colonia Independencia, luego de recibir reportes de vecinos que señalaron afectaciones al tránsito y preocupaciones relacionadas con la seguridad en la zona.

La intervención se efectuó como respuesta a diversas denuncias ciudadanas sobre la ocupación irregular de un espacio público utilizado por varias personas como lugar de estancia.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que los reportes advertían sobre condiciones que generaban inquietud entre residentes y personas que transitan diariamente por el sector.

“La intervención se realizó no solo con el objetivo de recuperar el espacio público, sino de garantizar la seguridad y el libre tránsito en el área”.

De acuerdo con la dependencia, la estructura improvisada había sido edificada sobre uno de los carriles de la vialidad, reduciendo el espacio disponible para la circulación y alterando el uso previsto de la infraestructura urbana.

Las acciones permitieron recuperar el área para el tránsito vehicular y peatonal, además de restablecer las condiciones de movilidad en la zona afectada.

El funcionario señaló que la atención a este tipo de reportes forma parte de las labores permanentes encaminadas a preservar el orden urbano y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos.

Asimismo, destacó que la participación ciudadana resulta fundamental para detectar situaciones que requieran la intervención de las autoridades municipales.

La Dirección de Limpia reiteró que continuará atendiendo denuncias relacionadas con la ocupación irregular de calles, banquetas y espacios públicos, con el propósito de mejorar las condiciones urbanas y contribuir a la seguridad de las comunidades.

La dependencia exhortó a la población a reportar este tipo de situaciones a través de los canales oficiales, a fin de facilitar una atención oportuna y mantener en condiciones adecuadas la infraestructura pública de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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