Resguardará Seguridad Vial carreras pedestres y rodada ciclista el fin de semana

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Los operativos se realizarán del viernes al domingo en El Chamizal, Plaza de la Mexicanidad, Consulado y zona de Las Misiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial implementará operativos durante el fin de semana con motivo de carreras pedestres, un festival motociclista y una rodada ciclista familiar en distintos puntos de Ciudad Juárez.

La corporación informó que el objetivo es brindar seguridad a participantes y asistentes, además de mantener el orden y la circulación vehicular en las zonas donde se realizarán las actividades.

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El viernes 2 de octubre, a partir de las 7:00 de la mañana, se llevará a cabo la carrera pedestre por aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con resguardo sobre la avenida Heroico Colegio Militar, de la calle Costa Rica al acceso al Estadio Olímpico Benito Juárez.

En esta actividad, el contingente se concentrará antes de ingresar al circuito interno del parque El Chamizal, donde se desarrollará la competencia. El operativo contará con 10 policías viales, seis unidades patrulla y dos motocicletas.

También el viernes, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, se realizará el Bike Fest 2026 en la Plaza de la Mexicanidad, evento que tendrá vigilancia al exterior por parte de Seguridad Vial.

El Bike Fest continuará el sábado 3 y domingo 4 de octubre, de 2:00 de la tarde a 2:00 de la mañana, por lo que se mantendrá presencia vial en el entorno del recinto.

Para el sábado 3 de octubre, desde las 7:00 de la mañana, se tiene programada la carrera Pulse of Health del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

El recorrido se realizará sobre Paseo de la Victoria, avenida Ejército Nacional y calle Ramón Rivera Lara, para volver a Paseo de la Victoria y finalizar frente a las instalaciones del Consulado. El operativo contará con siete elementos y siete motocicletas, utilizando el carril de extrema derecha.

El domingo 4 de octubre, a partir de las 8:00 de la mañana, se llevará a cabo la carrera pedestre Ya Quisieras Cáncer, con salida y meta en el acceso principal de El Chamizal, sobre la avenida Heroico Colegio Militar y calle Costa Rica.

La competencia se desarrollará en el interior del parque y será resguardada por seis policías viales.

Ese mismo domingo, a las 8:30 de la mañana, se realizará la rodada ciclista familiar del Hotel María Bonita, con salida y meta en la sucursal de Las Misiones.

Los ciclistas avanzarán por el bulevar Teófilo Borunda hasta llegar a la avenida Tecnológico, para después dirigirse al norte hacia la sucursal de Pérez Serna y retornar por el mismo trayecto hasta la meta.

Al inicio de la rodada se efectuará un cierre momentáneo en el cruce de Teófilo Borunda y Paseo de la Victoria; posteriormente se realizarán cierres intermitentes conforme avance el contingente.

Para esta actividad se contará con 15 policías viales, un mando, cinco unidades patrulla y cinco motocicletas.

La Coordinación General de Seguridad Vial exhortó a automovilistas y peatones a atender las indicaciones de los agentes, ceder el paso a participantes, evitar el exceso de velocidad y considerar rutas alternas durante el desarrollo de los eventos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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