Continúa Servicios Públicos entrega de kits escolares en planteles de Juárez

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Dependencias municipales distribuyeron 647 apoyos escolares en preescolares y primarias de distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales continúa con la entrega de kits escolares en planteles educativos de distintos sectores de Ciudad Juárez, con apoyos dirigidos a estudiantes de preescolar y primaria.

Durante la jornada más reciente se distribuyeron 647 apoyos escolares, entre mochilas, loncheras y útiles, como parte del programa impulsado por el Gobierno Municipal para respaldar a familias juarenses durante el ciclo escolar.

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La Dirección General de Servicios Públicos entregó 351 kits escolares, de los cuales 156 fueron destinados a estudiantes de la Escuela Primaria Maclovio Herrera, ubicada en la colonia Santa Rosa.

Otros 195 apoyos fueron entregados a alumnos de la Primaria 22 de Septiembre, localizada en la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

Por su parte, la Dirección de Limpia distribuyó 107 loncheras en los jardines de niños Juana de Ibarbourou y Matazique, ubicados en las colonias Nuevo México y México 68.

La misma dependencia entregó además 136 mochilas a estudiantes de la Escuela Primaria Plan de Ayala, en la colonia Independencia.

Personal del Rastro Municipal también se sumó a estas acciones con la entrega de 53 loncheras equipadas con útiles escolares para alumnos del preescolar Juan Ramón Jiménez, en la colonia Azteca.

El director general de Servicios Públicos Municipales, César Alberto Tapia Martínez, señaló que estas visitas forman parte de una estrategia que se realiza de manera simultánea en diferentes escuelas de la ciudad.

“Estamos visitando escuelas para acercar este apoyo directamente a las niñas, niños y jóvenes. Sabemos que el inicio del ciclo escolar representa un gasto importante para muchas familias y queremos contribuir para que los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para continuar con su educación”, expresó.

Tapia Martínez indicó que el programa contempla la entrega gratuita de más de 110 mil apoyos escolares a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El funcionario señaló que las brigadas continuarán recorriendo planteles durante los próximos días, con el objetivo de acercar los apoyos directamente a las comunidades escolares.

También destacó que el apoyo a la educación forma parte de las prioridades de la administración municipal, tanto con la entrega de mochilas y útiles escolares como mediante programas dirigidos a estudiantes universitarios.

Entre esas acciones mencionó el apoyo para pago de inscripciones y la entrega de equipos de cómputo, además de intervenciones en infraestructura educativa.

De acuerdo con Servicios Públicos, el Gobierno Municipal ha intervenido más de 710 planteles educativos con obras y mejoras, además de impulsar la construcción de más de 159 domos y diversos proyectos financiados mediante el Presupuesto Participativo.

Las entregas continuarán en distintos puntos de Ciudad Juárez, con el propósito de apoyar la economía de las familias y contribuir a mejores condiciones para el desarrollo académico de niñas, niños y adolescentes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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