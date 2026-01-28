Movil - LB1A -
enero 28, 2026 | 14:44
Rescata DABA a 39 animales en cateos por maltrato en Ciudad Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Los aseguramientos se realizaron en dos viviendas; los ejemplares reciben atención veterinaria.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) realizó el rescate de 39 animales que se encontraban en condiciones de descuido y desnutrición, tras ejecutar dos cateos en viviendas con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la información oficial, el primer operativo se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Granjas de Chapultepec, donde fueron asegurados 17 perros adultos, seis cachorros, cuatro gatos y seis periquitos, todos con signos de malas condiciones de salud y alimentación.

La directora de DABA, Alma Edith Arredondo Salinas, explicó que, debido al contexto social detectado en el inmueble, se solicitó la intervención de otras instancias municipales.

“En este caso se solicitó apoyo al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio para que se le diera atención a una adulta mayor que habitaba la vivienda y estaba en condiciones precarias”.

En una segunda intervención, realizada en una vivienda del fraccionamiento Jardines de Roma, las autoridades aseguraron cuatro perros y dos gatos, los cuales también fueron retirados por presentar condiciones inadecuadas de cuidado.

Tras los aseguramientos, todas las mascotas fueron trasladadas al Centro de Bienestar Animal, ubicado en la colonia San Antonio, donde reciben evaluación médica, atención veterinaria y seguimiento conforme a los protocolos establecidos.

La titular de DABA informó que entre enero y diciembre de 2025 se realizaron 91 cateos, en los que se logró el aseguramiento de 828 animales, algunos de cuyos casos aún se encuentran en proceso legal.

Las autoridades reiteraron que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para combatir el maltrato animal, garantizar el bienestar de las mascotas y atender integralmente situaciones de riesgo, tanto para los animales como para las personas involucradas.

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
