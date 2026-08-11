Resalta Embajada de EU coordinación policiaca en Ciudad Juárez

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Autoridades estadounidenses destacaron el trabajo conjunto con corporaciones mexicanas para atender delitos transfronterizos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Embajada de Estados Unidos en México resaltó la coordinación que autoridades estadounidenses mantienen con corporaciones de seguridad mexicanas para reforzar la vigilancia en la frontera de Ciudad Juárez y atender delitos de carácter transnacional.

La representación diplomática destacó el trabajo conjunto que se realiza con cuerpos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno en México, en una estrategia binacional orientada a la atención de fenómenos como tráfico de personas, drogas y armas.

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El mensaje fue difundido como parte del reconocimiento a la cooperación fronteriza entre autoridades de ambos países, particularmente en la región Juárez-El Paso, donde se han mantenido mecanismos de comunicación institucional en materia de seguridad.

“Cooperación que fortalece nuestra frontera”.

De acuerdo con la información difundida, la coordinación incluye recorridos y acciones conjuntas en zonas estratégicas de la frontera, con participación de corporaciones mexicanas como la Policía Municipal, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

En esta colaboración también se ha referido la participación de agencias estadounidenses vinculadas con seguridad, investigación e inteligencia, entre ellas instancias federales que trabajan en coordinación con autoridades locales para el intercambio de información.

Uno de los ejes de esta estrategia es el seguimiento a delitos transfronterizos, con énfasis en el combate al tráfico de personas y la atención de redes dedicadas a la extorsión o secuestro de migrantes en la región fronteriza.

Las autoridades también han señalado la importancia de contener el flujo ilegal de armas hacia México y el traslado de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, mediante acciones de inspección, vigilancia e intercambio de información operativa.

En el ámbito local, los gobiernos de Ciudad Juárez y El Paso han impulsado proyectos de coordinación como la interconexión de sistemas de emergencia entre el CERI y el servicio de emergencia estadounidense, además del planteamiento de un Centro de Monitoreo Binacional para compartir información de videovigilancia.

La colaboración se desarrolla bajo el principio de respeto a la soberanía de México, sin intervención directa en los mandos operativos nacionales, y como parte de los mecanismos de cooperación fronteriza para fortalecer la seguridad en ambos lados de la frontera.

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