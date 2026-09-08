Destaca Cruz Pérez Cuéllar resultados de transformación en Ciudad Juárez

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El alcalde con licencia señaló avances en calles, alumbrado, parques, educación y coordinación con el Gobierno de México.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar afirmó que los últimos cinco años de trabajo en Ciudad Juárez demuestran que la ciudad puede transformarse cuando se gobierna cerca de la gente y se atienden las necesidades de las colonias.

El alcalde con licencia señaló que los resultados alcanzados no se explican únicamente mediante cifras u obras, sino a partir de cambios visibles en distintos sectores de la ciudad, particularmente en infraestructura urbana, espacios públicos, educación y programas comunitarios.

“Juárez no estaba condenada a vivir siempre con los mismos problemas”.

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Pérez Cuéllar sostuvo que al inicio de la administración se recibieron rezagos importantes, por lo que el trabajo territorial y la atención directa fueron parte central de la estrategia para responder a las demandas ciudadanas.

Entre los resultados reportados se encuentran 404 calles rehabilitadas, 147 mil 712 baches atendidos, 21 mil 828 luminarias LED instaladas y rehabilitadas, 140 parques recuperados y 159 domos construidos.

El edil con licencia destacó que una parte fundamental del modelo de gobierno ha sido invertir directamente en las personas, mediante acciones en escuelas, colonias y espacios comunitarios.

De acuerdo con la información presentada, 178 mil estudiantes han recibido útiles escolares y 214 planteles educativos han sido intervenidos, mientras que el programa Juárez por la Paz ha beneficiado a más de 36 mil personas con acciones integrales en 11 colonias.

“Transformar una ciudad no es solamente construir una calle o levantar un puente”.

Pérez Cuéllar señaló que la transformación también implica recuperar parques, iluminar colonias, apoyar escuelas y generar mejores condiciones para niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de que los beneficios lleguen directamente a los lugares donde vive la población.

El aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación afirmó que otro aprendizaje de estos años ha sido la importancia de la coordinación entre gobiernos, independientemente de diferencias políticas.

En ese sentido, destacó proyectos impulsados con el Gobierno de México, como el nuevo Hospital del IMSS, con capacidad para 260 camas, 32 especialidades y 12 quirófanos; los cinco Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como el CBTIS 291, para el cual el Municipio aportó el terreno.

En materia de seguridad, Pérez Cuéllar indicó que la coordinación también se refleja en los indicadores, al señalar que entre enero y julio de 2026 Ciudad Juárez registró una reducción del 40 por ciento en homicidios respecto al mismo periodo del año anterior.

Finalmente, afirmó que Juárez requiere mantener una política de coordinación institucional, atención a las causas, prevención y trabajo comunitario, al considerar que los resultados se logran cuando los gobiernos ponen por delante las necesidades de la ciudadanía.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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