Reportan lluvias con granizo, hallazgo de un cuerpo y operativo por hidrocarburos en Ciudad Juárez

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Protección Civil atendió 57 emergencias en 24 horas, incluyendo fenómenos meteorológicos, hechos de seguridad y operativos federales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil reportó una intensa jornada de emergencias en Ciudad Juárez, con un total de 57 servicios atendidos entre el 10 y el 11 de abril, en coordinación con distintas corporaciones.

Del total de intervenciones, el Departamento de Bomberos respondió a 44 servicios, mientras que Rescate Municipal atendió 13 incidentes, lo que refleja una alta demanda operativa en un lapso de 24 horas.

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Entre los hechos más relevantes se encuentra el hallazgo de un cuerpo sin vida en una acequia de la colonia Colinas de Juárez, localizado envuelto en una cobija, lo que ha dificultado su identificación. Hasta el momento, no se cuenta con datos sobre la identidad o características de la víctima.

El cuerpo fue encontrado en condiciones que impiden su identificación inmediata.

En materia meteorológica, la dependencia informó que durante el viernes se registraron lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de granizo y ráfagas de viento de hasta 55 kilómetros por hora, fenómenos que se presentaron de forma repentina y con una duración aproximada de 15 a 20 minutos en distintos sectores de la ciudad.

Como consecuencia de estas condiciones, Bomberos atendió la caída de un árbol, sin que se reportaran daños mayores derivados de las precipitaciones o del viento.

Adicionalmente, Protección Civil participa en un operativo conjunto con autoridades federales, en apoyo a la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, tras la detección de una toma clandestina y almacenamiento de hidrocarburos en la colonia Granjas Polo Gamboa.

Ante este panorama, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones tanto por las condiciones climáticas como por situaciones de riesgo, así como a reportar cualquier emergencia a los canales oficiales.

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