Reporta Protección Civil avance del 95% en la extinción del incendio en Los Kilómetros

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Autoridades municipales informaron que la calidad del aire se mantiene dentro de parámetros normales y anunciaron acciones para reforzar la prevención de riesgos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil informó que el incendio registrado desde el pasado lunes en el área de Los Kilómetros presenta un avance del 95 por ciento en su extinción, luego de más de 48 horas de trabajo ininterrumpido por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos y dependencias municipales.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, explicó que el siniestro comenzó alrededor de las 10:30 horas del lunes y fue catalogado como un incendio generalizado debido a la gran cantidad de material combustible involucrado y a la extensa columna de humo que se observó desde distintos puntos de la ciudad.

“El 5 por ciento que falta corresponde a la etapa más compleja, ya que es necesario remover grandes montículos de material quemado que aún conservan combustión en su interior”, explicó Sergio Rodríguez.

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El funcionario detalló que será necesario utilizar maquinaria especializada para eliminar los puntos calientes y evitar una posible reactivación del fuego, una vez que existan condiciones seguras para el ingreso del personal. Añadió que durante la emergencia el Departamento de Bomberos mantuvo la atención del resto de los servicios en la ciudad, al responder 27 incidentes el lunes y cerca de 30 el martes.

En materia ambiental, el director general de Ecología, César René Díaz Gutiérrez, informó que la calidad del aire se mantiene dentro de los parámetros normales, gracias a las condiciones meteorológicas que favorecieron la dispersión de las partículas generadas por el incendio.

“La estación de monitoreo más cercana registró un índice PM10 de 79, considerado dentro de parámetros normales, mientras que en la zona norte fue de 21”, señaló el funcionario.

Precisó que, aunque algunas personas pudieron presentar irritación en ojos y garganta durante la emergencia, no se alcanzaron niveles que justificaran una contingencia ambiental ni la recomendación generalizada del uso de cubrebocas.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que las labores de limpieza del predio iniciarán una vez que Protección Civil determine que existen condiciones seguras, y explicó que se coordinarán con la empresa propietaria para disponer los residuos en un área específica del relleno sanitario.

Además, anunció que por instrucciones del alcalde Héctor Rafael Ortiz Orpinel se fortalecerá la coordinación con autoridades estatales y se analizará la integración de una base de datos sobre grandes generadores de residuos para facilitar la respuesta de los cuerpos de emergencia.

Por su parte, la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Verónica Morales Medina, dio a conocer que el Gobierno Municipal reforzará los operativos de reordenamiento urbano, mediante acciones conjuntas entre Protección Civil, Ecología, Limpia, Servicios Públicos, Regulación Comercial y Desarrollo Urbano para verificar el cumplimiento de la normatividad en predios y establecimientos.

La autoridad municipal informó que este jueves sostendrá una reunión con la Secretaría del Ayuntamiento para definir nuevas estrategias de prevención y manejo de riesgos, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del incendio y las condiciones en que operaba el establecimiento afectado.