InicioEstadoJuárez / El Paso

Reporta Estado avance de 37% en revalidación vehicular 2026 en Chihuahua

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

En Ciudad Juárez se han realizado más de 271 mil trámites durante el programa de pronto pago.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, informó que al cierre de febrero se han registrado 788 mil 974 movimientos dentro del programa de pronto pago de la Revalidación Vehicular 2026, lo que representa un avance del 37.07 por ciento del padrón vehicular estatal.

En el caso de Ciudad Juárez, se contabilizaron 271 mil 304 trámites, cifra que equivale al 34.04 por ciento del padrón vehicular correspondiente a la zona norte del estado.

- Publicidad - HP1

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, señaló que pese a la respuesta positiva de las y los contribuyentes, se mantiene la invitación a aprovechar los descuentos vigentes durante marzo, con el fin de evitar recargos o contratiempos en meses posteriores.

Durante marzo, los costos de la revalidación vehicular 2026 se mantienen conforme al modelo del vehículo:

  • 2021 a 2027: 2,427 pesos
  • 2016 a 2020: 2,374 pesos
  • 2011 a 2015: 2,170 pesos
  • 2006 a 2010: 2,017 pesos
  • 2001 a 2005: 1,864 pesos
  • 1996 a 2000: 1,762 pesos
  • 1995 y anteriores: 1,558 pesos

Las autoridades recordaron que el trámite puede realizarse mediante medios alternos, como kioscos ubicados en plazas comerciales, a través del portal ipagos.chihuahua.gob.mx o por medio de WhatsApp en el número (614) 372 17 00, donde se brinda orientación, consulta de adeudos y apoyo para efectuar el pago.

Asimismo, se informó que las personas con adeudos superiores a 10 mil pesos, al sumar la revalidación correspondiente a 2026, pueden acudir a los módulos de Recaudación de Rentas para establecer convenios de pago, con un anticipo del 20 por ciento de la deuda total y la posibilidad de liquidar el resto hasta en 12 meses.

El Gobierno del Estado también mantiene vigente el programa de baja precautoria de placas, con un costo de 500 pesos, dirigido a casos en los que el vehículo fue vendido sin realizar el cambio de propietario o cuando la unidad ya no se encuentra en circulación.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Estado

Semáforo no debe usarse con fines políticos; estamos listos para cambiar estrategia: El Caballo Lozoya

Al respecto, el candidato aseguró que lo más importante es proteger la salud de...
Orbe

CBP: Cruces irregulares en la frontera sur de EEUU alcanzan el nivel más bajo en dos años

Las más recientes cifras de la Patrulla Fronteriza revelan una reducción significativa de los...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto