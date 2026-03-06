Reporta Estado avance de 37% en revalidación vehicular 2026 en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

En Ciudad Juárez se han realizado más de 271 mil trámites durante el programa de pronto pago.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, informó que al cierre de febrero se han registrado 788 mil 974 movimientos dentro del programa de pronto pago de la Revalidación Vehicular 2026, lo que representa un avance del 37.07 por ciento del padrón vehicular estatal.

En el caso de Ciudad Juárez, se contabilizaron 271 mil 304 trámites, cifra que equivale al 34.04 por ciento del padrón vehicular correspondiente a la zona norte del estado.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, señaló que pese a la respuesta positiva de las y los contribuyentes, se mantiene la invitación a aprovechar los descuentos vigentes durante marzo, con el fin de evitar recargos o contratiempos en meses posteriores.

Durante marzo, los costos de la revalidación vehicular 2026 se mantienen conforme al modelo del vehículo:

2021 a 2027: 2,427 pesos

2,427 pesos 2016 a 2020: 2,374 pesos

2,374 pesos 2011 a 2015: 2,170 pesos

2,170 pesos 2006 a 2010: 2,017 pesos

2,017 pesos 2001 a 2005: 1,864 pesos

1,864 pesos 1996 a 2000: 1,762 pesos

1,762 pesos 1995 y anteriores: 1,558 pesos

Las autoridades recordaron que el trámite puede realizarse mediante medios alternos, como kioscos ubicados en plazas comerciales, a través del portal ipagos.chihuahua.gob.mx o por medio de WhatsApp en el número (614) 372 17 00, donde se brinda orientación, consulta de adeudos y apoyo para efectuar el pago.

Asimismo, se informó que las personas con adeudos superiores a 10 mil pesos, al sumar la revalidación correspondiente a 2026, pueden acudir a los módulos de Recaudación de Rentas para establecer convenios de pago, con un anticipo del 20 por ciento de la deuda total y la posibilidad de liquidar el resto hasta en 12 meses.

El Gobierno del Estado también mantiene vigente el programa de baja precautoria de placas, con un costo de 500 pesos, dirigido a casos en los que el vehículo fue vendido sin realizar el cambio de propietario o cuando la unidad ya no se encuentra en circulación.

