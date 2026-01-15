Repavimenta Obras Públicas de noche el crucero de De la Raza y Tecnológico

Publicidad - LB2 -

Los trabajos forman parte del programa de Mejoramiento de Vialidades y buscan reducir afectaciones al tránsito diurno.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas lleva a cabo trabajos nocturnos de rehabilitación en el crucero de las avenidas De la Raza y Tecnológico, como parte del programa municipal de Mejoramiento de Vialidades, con el objetivo de optimizar la movilidad y reducir afectaciones al flujo vehicular.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que las labores se concentran en el área ubicada bajo el Puente Rotario, donde se inició con el retiro de la carpeta asfáltica dañada para posteriormente avanzar con el proceso de repavimentación.

“Se comenzó con el levantamiento del asfalto deteriorado para continuar con la repavimentación del crucero”, explicó el funcionario.

De acuerdo con la información oficial, la obra representa una inversión de 1 millón 225 mil 125 pesos, recursos destinados a mejorar uno de los puntos con mayor carga vehicular de la ciudad.

González García señaló que esta misma noche iniciarán trabajos de rehabilitación en el crucero ubicado bajo el puente de la avenida Manuel Gómez Morín, por lo que se realizarán cierres parciales de carriles para permitir el desarrollo de las labores.

Ante ello, se exhortó a las y los automovilistas a tomar vías alternas, a fin de evitar contratiempos durante los trabajos de rehabilitación.

El director de Obras Públicas explicó que la ejecución nocturna de estas obras responde a la necesidad de no interrumpir el tránsito vehicular diurno, particularmente en avenidas que registran alta afluencia durante el día, garantizando así una intervención más eficiente y segura.

